Nový Mercedes GLC: Hviezdy kam oko dohliadne, inteligencia od podlahy po strechu - FOTO

BMW i Mercedes si pripravili premiéry konkurenčných automobilov na rovnaké podujatie. Koniec koncov, obe značky majú do Mníchova blízko. Jedna to má takpovediac za humnami, druhá zo Stuttgartu čo by kameňom dohodil. A tak svoje výstavné technologické a elektrické skrine postavili proti sebe. Porovnávaniu sa teda nevyhneme, no jedno je jasné: v pompéznosti vyhráva chrómovaný Mercedes.
Najpopulárnejší Mercedes
Mercedes GLC je dlhodobo jedným z najpredávanejších áut značky a jeho úspech pokračuje aj v tomto roku, keď bol v rebríčku najpredávanejších za prvých šesť mesiacov tohto roku č. 1. Netreba sa preto čudovať, že Mercededes pri uvádzaní novej generácie svojich elektrických modelov predstavil práve Triedu GLC ako druhú v poradí za novým kompaktom menom Trieda CLA.
Kým však CLA je z gruntu nová, čisto elektrická s budúcimi novými pohonmi, elektrické GLC je nový prírastok do už fungujúcej rodiny modelov tejto triedy. Generačne totiž nahrádza iné auto – model EQC. Mercedes zároveň tvrdí, že jeho GLC EQ je z gruntu elektrickým vozidlom, jedným dychom ale dodáva, že auto bude schádzať z tej istej linky ako spaľovacie modely – konkrétne z linky v Brémach.
Ale vyrábať sa bude aj v maďarskom Keckeméte i v čínskej fabrike. Výroba komponentov, celý dodávateľský reťazec i výroba samotného vozidla majú mať dramaticky zníženú emisnú stopu. To znamená, že v dĺžke celej životnosti vozidla bude GLC EQ predstatovať o približne 66% nižšiu záťaž pre životné prostredie (emisie CO2). Fabriká v Brémach navyše produkuje vozidlá s energiu zo 100% z obnoviteľných zdrojov.
Prvé auto na svete s plne certifikovaným vegánskym interiérom
Mercedes v snahe o zníženie ekologickej záťaže svojich vozidiel dáva možnosť vybrať si ideálnu voľbu aj pre tých, ktorí túžia po aute, ktoré neobsahuje žiadne produkty živočíšneho pôvodu. Preto vytvoril čisto vegánsky interiér certifikovaný spoločnosťou Vegan Society.
Certifikácia znamená, že v kabíne vozidla nielenže nie je ani stopa po živočíšnych produktoch, ale materiály použité vo vozidle sa ani počas výroby nedostali do kontaktu so živočíšnymi produktmi. Táto časť populácie teda môže byť spokojná a zvyšok, ktorí túži usadiť sa do svojho Mercedesu s koženým čalúnením má na výber štandardné kože i v kvalite nappa.
Hyperobrazovka je ešte viac hyper
Mercedes GLC pokračuje vo svojom vlastnom trende nahradenia veľkej časti palubnej dosky monitormi. Teraz je hyperobrazovka systému MBUX taká veľká, že sa posádka ani nemusí trápiť tým, aký finiš si dajú na palubku. Veľa z nej totiž neuvidia.
Hyperscreen má takmer meter – 99,3 cm a prechádza od dverí k dverám. Tvorí ju trojica samostatných zobrazovadiel spojených do jedného celku. Obrazovka zobrazuje všetko čo nový operačný systém s jedným supermozgom MB.OS dokáže ponúknuť.
Mercedes je prvý a zatiaľ jediný, ktorý v jednom systéme integruje umelú inteligenciu a to ako do hlasového asistenta, tak do navigácie ale aj do celého operačného systému. MB.OS je principiálne riadený jedným superpočítačom schopným fungovať podobne ako ľudský mozog. Jeden počítač vládne všetkým systémom a spája ich do jedného celku. Výpočtový výkon je približne 254 biliónov operácií za sekundu.
Dizajn vraví: vitaj doma
Cieľom veľkej osvetlenej „mriežky chladiča” s typickým chrómovaním a veľkou hviezdou na čele je jasne a zreteľne povedať všetkým naokolo, že toto je Hviezda. Hviezdy má auto aj v kabíne v strešnej „krytine” kde ich je celkovo 162 a táto hviezdna obloha môže byť podsvietená náladovým osvetlením.
Je takmer isté, že Mercedes posunul ambientné osvetlenie na celkom novú úroveň s jasným cieľom: privítať a usadiť posádku do auta s krédom: cíťte sa ako doma. K tomu patrí aj presvetľovacia panoramatická strecha s kryštálmi, ktoré vedia stáť v pozore a urobiť sklo priezračne čisté, no zároveň si ľahnúť a spraviť sklo nepriehľadným. Mercedes sa veľmi potrápil aj s uvítacími sekvenciami vonkajších svetiel a aj so sekvenciou „zakrývania” celej strechy.
Konečne technika
GLC sa chváli novým monoblokovým brzdovým systémom. Princíp má byť podobný ako pri BMW – nemáte vedieť o tom, kedy auto rekuperuje a kedy brzdí trením. No až 99% situácií má vyriešiť rekuperačné brzdenie. To disponuje výkonom až 300 kW a výraznou mierou pomáha predĺžiť celkový dojazd vozidla.
K jazdným vlastnostiam treba uviesť, že auto má riadenú zadnú nápravu s uhlom natočenia kolies do 4,5 stupňa (príplatok) a má k dispozícii aj vzduchový podvozok s typickým „slepačím” efektom so skenovaním cesty pred vozidlom a prispôsobovaním pruženia reálnym dátam. Prvý model, ktorý ide do predaja má označenie GLC 400 4Matic. Ponúka výkon 360 kW a dojazd 713 km podľa WLTP. Za 10 minút na nabíjačke získa dodatočných 303 km. Zrýchlenie z 0 na 100 km/h prebieha za 4,3 sekundy a maximálka je 210 km/h.
Baterka a rozmery
Model má novú batériu so striedačmi z karbidu kremíka, 800 V technológiu, dvojstupňovú prevodovku na zadnej náprave a odpojovaciu jednotku pri motore na prednej náprave. Model by mal mať hmotnosť niekde okolo 2,5 tony, no Mercedes tento údaj šalamúnsky skryl (keďže iX3 je o dvesto kíl ľahším autom s väčšou batériou). Baterka má mať využiteľnú kapacitu 94 kWh.
Automobil má mať všetky moderné komunikačné schopnosti vrátane V2H a V2G, takže môže slúžiť ako úložisko nadbytkov vytvorených domácimi solárnymi panelmi. Model je podobný spaľovacej GLC, avšak má o 84 mm väčší rázvor, čo ponúkne viac priestoru pre pasažierov vzadu. Kufor má 570 litrov, frunk dodá ďalších 128 litrov. Celková dĺžka auta je 4845 mm.