Volvo XC70 je späť: v novej podobe a s dojazdom 1200 km – FOTO

Volvo XC70 si počas rokov svojej existencie vyslúžilo prívlastok švédsky tank. Robustné kombi so zvýšeným podvozkom a dôkladnou ochranou karosérie pred nechcenými odreninami už niekoľko rokov na trhoch po celom svete absentuje, no stále je veľmi populárnym automobilom na trhu jazdeniek, aj pre ikonický päťvalcový naftový motor.
Nová generácia okrem mena, pasívnej a aktívnej bezpečnosti i zreteľnej robustnosti nemá veľa spoločného s pôvodným modelom. V prvom rade to nie je zvýšené kombi, skôr mierne znížené SUV, či ak chcete crossover. Svojimi vonkajšími rozmermi zapadne medzi modely XC60 a XC90, no technikou, ktorú skrýva pod prednou kapotou do portfólia modelov Volva vôbec nezapadá.
To preto, lebo je to Long range plug-in hybrid, respektíve plug-in hybrid s dlhým dojazdom a to ako na elektrický pohon, tak s aktívnym spaľovacím motorom. Niekto by ho pokojne zaradil do skupiny áut REEV – range extended electric vehicle a v podstate by mal pravdu.
Volvo XC70 nielen pre Čínu
Nový model XC70 bol pôvodne určený hlavne pre čínskeho zákazníka, ktorý plug-in hybridy s dlhým dojazdom preferuje čoraz viac, no Volvo cíti, že predajný potenciál by toto auto mohlo mať aj mimo najväčšieho automobilového trhu a aj v Európe. Keď model pred pár mesiacmi značka ukázala prvýkrát, písala, že uvedenie na iných trhoch mimo domovskej Číny bude ešte prehodnocovať podľa prípadného záujmu verejnosti.
Dnes je zrejmé, že nové Volvo XC70 do Európy príde, i keď presný dátum príchodu značka ešte neoznámila. V Číne je nielen hlavný trh, je tam aj výroba a to v závode Taizhou. Sériová výroba pritom nabieha už od polovice augusta, no oficiálne spustenie objednávok, respektíve predobjednávok začalo na autosalóne v Chengdu 27. augusta.
Inak vyzerať nemohlo
Volvo XC70 stojí, na rozdiel od ostatných áut značky, na novej platforme označenej ako SMA, čo značí – Škálovateľná modulárna platforma, no tiež Super-hybrid architektúra. Svojimi vonkajšími i vnútornými proporciami patrí do segmentu D SUV. Celková dĺžka modelu je 4815 mm, šírka 1890 mm, výška 1650 mm a rázvor je 2895 mm.
Model sa dizajnovo mimoriadne ponáša na faceliftované XC90 a najmä na elektrický variant EX90. Klasické logo značky s kruhom a diagonálou už netróni v strede mriežky chladiča ale na plnom podklade predného nárazníka. Prítomnosť spaľovacieho motora a teda aj nevyhnutnosť výraznejšieho chladenia prezrádza spodná časť nárazníku s veľkým centrálnym otvorom.
Svetlá denného svietenia tvoria typické Thórové kladivo a stretávacie a diaľkové združené svetlá sú umiestnené v strede nárazníku. Zboku má auto typický dizajn SUV modelov značky so zatmaveným B a C-stĺpikom a ostro rezaným Déčkovým st´pikom. K nemu patrí výrazné krídlo nad oknom piatych dverí a ikonické vertikálne združené svetlomety zarezané do bokov karosérie. Výška vozidla je podčiarknutá klasickým zatmavením spodných častí nárazníkov a prahov.
Superhybrid s trojstupňovou prevodovkou
Pohonné ústrojenstvo modelu je novým vývojovým stupňom koncernového hybridu určeného pre čínsky trh. Tak ako v modeloch Lynk and Co aj tu je základom pohonného ústrojenstva 1,5 litrový turbomotor kombinovaný s dvomi až tromi elektromotormi. Novinkou je ďalší prevodový stupeň. Prevodovka má tentokrát tri prevodové stupne. Spaľovací motor jazdí v Millerovom cykle, využíva vysokotlaké priame vstrekovanie paliva do valcov a ponúka 120 kW vrcholného výkonu a 255 Nm vrcholného krútiaceho momentu. Termálna účinnosť má byť až 44%.
Peugeot 308 a 308 SW – nová dramatickejšia tvár a nová technika – FOTO
Volvo XC70 vstupuje na čínsky trh s pohonom prednej, alebo oboch náprav. V prípade pohonu prednej nápravy sa jeden z elektromotorov stará o generovanie energie a štart spaľovacieho motora, druhý elektromotor je hlavnou pohonnou jednotkou (107 kW). K nim v prípade AWD verzie patrí ešte zadný 156 kW trakčný elektromotor.
Výhodou novej prevodovky s tromi stupňami je, že spaľovací motor sa v prípade potreby vie pripojiť k pohonu kolies v nižších rýchlostiach (namiesto 60 km/h už od 20 km/h). Model má pri FWD verzii batériu s kapacitou 21,22 kWh (LFP chémia), čo ponúka približne 100 km dojazdu v EV režime.
AWD model má NCM batériu s kapacitou až 39,6 kWh, čo ponúkne čisto elektrický dojazd až do 200 km (podľa čínskej CLTC normy). Dojazd AWD verzie má byť až 1200 km, zrýchlenie z 0 na 100 km/h má prebiehať za 5,28 s.
Typický švédsky interiér a množstvo technológií
Švédsky dizajn sa podpísal aj pod usporiadaním a štylizovaním interiéru. Vzdušná kabína je podporená veľkým strešným oknom a svetlými materiálmi.
Technológie presvitajú prostredníctvom 15,4 palcového centrálneho displeja infotainmentu s podporou AI hlasovej asistencie, no najmä na príplatkovom 92 palcovom head-up displeji, ktorý dokáže využívať veľkú časť čelného skla na zobrazovanie informácií rozšírenej reality. Čínske ceny štartujú na 41 a 46-tisíc eur, no v EÚ by mali byť vyššie.