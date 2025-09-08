Audi Concept C - nástupca športových Audi je na ceste. Ukazuje nový dizajn značky - FOTO

Audi Concept C nie je len dizajnové cvičenie, je to veľmi presná predloha budúceho sériového športového modelu a zároveň ukážka kam sa bude dizajn novodobých modelov značky Audi uberať. Koncept nového športového kupé, respektíve roadsteru prichádza rok po ukončení výroby dvoch silných mien značky. Zhruba rok vzad totiž skončili modely Audi TT i Audi R8.
Nahradí TT, alebo R8?
Audi Concept C vo svojom dizajne nesie odkazy na viacero športových modelov z bohatej histórie štyroch krúžkov. Nový šéfdizajnér značky (oficiálne kreatívny šéf Audi) Massimo Frascella sa pri tvorbe dizajnového smerovania pre výrobcu z Ingolstadtu pozrel nielen na súčasné trendy, ale najmä do minulosti v snahe nájsť podstatu a zároveň jasný kľúč k rozlusknutiu dizajnu automobilky.
Koniec koncov, v ostatnom čase modely Audi za svoj dizajn nezožali veľa chvály a ak sa im to aj podarilo, zákazníci v momente kontrovali sťažnosťami na kvalitu spracovania v kabíne. Frascella i celé Audi preto pracovali na novej koncepcii modelov, ktorej jediným cieľom je opäť vzbudiť nadšenie fanúšikov a získať späť stratenú dôveru zákazníkov.
Niežeby Audi dnes nikto nemal rád a ich autá sa nepredávali, no značka výrazne stráca na dvojicu svojich najbližších nemeckých konkurentov a nedarí sa jej naštartovať vlastné predaje tak ako by si manažéri želali. To by sa však s príchodom nového dizajnu a nových športových áut mohlo zmeniť. No a otázka koho nový model vychádzajúci z konceptu C nahradí má jednoznačnú odpoveď: oboch a zároveň ani jedného. To je jednoznačnosť, však?
Elektrický pohon
Audi trvá na tom, že nový športový model bude výhradne elektrický. Preto je otázka koho alebo čo Concept C nahradí tak trochu od veci. Nasledovník by obzvlášť v segmente športových áut rozhodne mal mať porovnateľné športové srdce ako predchodca a keďže tento stroj zatiaľ neplánuje mať ani R4, R5, V6, V8 či V10, ťažko hovoriť o nasledovníkovi.
Predpokladom je, že nový sériový model, ktorý sa od tohto konceptu má líšiť len v drobných detailoch – ako sú kľučky, či senzory potrebné pre všetky nevyhnutné asistenčné systémy, bude stáť na rovnakých základoch ako budúce modely sesterskej značky Porsche – Boxter a Cayman. Im sa totiž oficiálne skončila sériová výroba a zákazníci si tieto dve autá môžu už len vyberať zo skladových zásob.
Ďalšia generácia oboch áut sa má dostať na svetlo sveta budúci rok a bude čisto elektrická. Keďže v hierarchii veľkého VW koncernu sú značky Audi a Porsche spojené na rovnaké platformy, nie je dôvod domnievať sa, že budúce športové kupé od Audi by malo inú pohonnú sústavu ako práve Boxtery a Caymany. Nakoniec aj Taycan a etron GT sú pokrvní bratia.
Výkony, hmotnosti, rozmery – na niektoré je ešte priskoro, no niektoré už poznáme
Konkrétne parametre tak k autám nejde priradiť, no s istotou môžeme napísať, že modely budú na 800 V architektúre s vysokým výkonom, pohonom zadnej, alebo oboch náprav a dokážu si nabiť baterky v rekordne rýchlom čase. Keďže sériový Concept C má prísť o dva roky v roku 2027, môžeme očakávať batérie s vyššou energetickou hustotou a priepustnosťou ako sú tie v súčasnosti.
Hmotnosť konceptu s batériovým pohonom pritom nepresahuje hranicu 1500 kg. Očakávať tak možno dôsledne športový naturel tohto kompaktného športiaku s otvárateľnou strechou a karosériou roadster. Audi pritom tvrdí, že do výroby sa dostane iba jeden karosársky variant. Kupé s pevnou strechou si tak môžete pravdepodobne škrtnúť.
Model má kompaktné rozmery, ktoré vysvetľujú mimoriadne robustný vzhľad auta, ktorý ešte zvýraznňuje samotný dizajn. Dĺžka konceptu je 4,52 metra, šírka bez zrkadiel je 1,98 metra, výška len 1,28 metra a rázvor je 2,57 metra. Viac údajov nemáme, no rozmerovo je koncept ešte väčší, než bol model R8, ak teda nerátame prerastené pretekárske špeciálne modely.
Posledné športové Audiny so spaľovacími motormi
Z R8-čky sa za roky vo výrobe stala racionálna ikona. Model stojaci na rovnakých základoch ako auto od Lamborghini mal v ponuke osemvalcové atmosférické V-čko i masívny päťlitrový desaťvalec. Vo výrobe bolo toto auto od roku 2006 do roku 2024, no medzičasom prešlo až generačnými zmenami.
Menší športový model, ktorého gény má tento koncept taktiež k dispozícii s označením TT začal svoju púť po svete ešte skôr – v roku 1998 a vydržal v závilosti od trhu tiež takmer do roka 2024. Toto drobné živé športové kupé vedelo ponúknuť veľa zábavy v malom balení, pričom vrcholnými motorizáciami bol v skoršom období šesťvalec V6 a neskôr päťvalec 2,5 TFSI. Ani jeden z týchto motorov však do útrob nového športiaku vraj nebude mať prístup. Paradoxne práve pri športových autách však výrobcovia cítia najväčší tlak na zachovanie spaľovacích motorov.