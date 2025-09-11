Škoda Vision O - takto bude vyzerať elektrické combi Octavia i Superb - FOTO

Škoda na podujatí IAA Mobility v Mníchove odhalila koncept budúceho elektrického kombi, z ktorého môžu o niekoľko rokov vzniknúť kombi verzie Octavie i Superbu. Novinka zaujme novými dizajnovými prvkami, protichodnými dverami, priestrannou kabínou s veľkým kufrom, vzdušným interiérom s preferenciou eko materiálov.
Modern Solid
Škoda Vision O ukazuje ďalšie dizajnové smerovanie značky prostredníctvom jazyka Modern Solid, ktorý už nesú najnovšie autá značky. Exteriér auta je „poznačený” čistými líniami s myšlienkou minimalizmu. Kľúčová je optimalizácia aerodynamiky, vďaka ktorej automobil môže ponúknuť väčší dojazd.
Nová tvár auta sa volá Tech-loop, svetlá, ktoré ju obklopujú sú zas zvané Cyber Lights a ide o výsuvné svetlomety. Svetlomety vytvárajú nielen animačné sekvencie, taktiež pomyselné O okolo masky a zároveň unikátny svetelný podpis s jemným rebrovaním naznačenej mriežky chladiča a modernizovaným doterajším dizajnom zvaným Tech-deck Face.
Celej prednej maske dominuje podsvietené logo značky Škoda, no všimnúť si môžete aj aerodynamické vstupy vzduchu pre úpravu prúdenia i chladenie potrebných komponentov.
Zadok auta zvýrazňujú opäť LED svetlá, no tentoraz v tvare písmena T s animovanými smerovkami. Nájdete tam taktiež logo značky. Z boku dizajnu okrem kolies dominuje masívny B-stĺpik so skrytým C-stĺpikom. Spoločne vytvárajú dojem športového trojdverového shooting brake modelu.
Zvnútra von
Koncept Vision O má byť stvorený z pohľadu zákazníka – jeho skúseností, jeho očakávaní a dizajn sa zas odvíjal z kabíny von. Práve kabína je grom celého konceptu s protichodne otváranými dverami a vzdušnosťou podporenou výberom svetlých materiálov i panoramatickou strechou.
Vzdušnosť a pocit čistoty tiež podporuje minimalizmus palubnej dosky, ovládacích prvkov, no tiež bioadaptívne osvetlenie, ktoré sa prispôsobuje na základe prirodzených denných svetelných cyklov s cieľom pôsobiť upokojujúco a prirodzene na psychiku človeka.
Z technologických prvkov je tu veľký plávajúci displej s vertikálnym postavením v strede palubnej dosky, no tiež Škoda Horizon Display s možnosťou optimalizácie. Ten sa rozprestiera pod celým čelným sklom a na dĺžku má zhruba 1,2 metra. Batožinový priestor ponúkne 650 litrov objemu i integrovanú chladničku.
K interiéru áut Škoda pochopiteľné patria aj drobné vychytávky ako prenosný bluetooth reproduktor, čistič obrazovky, či úložný priestor na káble v batožinovom priestore, alebo magnetické bezdrôtové nabíjacie podložky v stredovej konzole pre nabíjanie telefónov všetkých cestujúcich.
S eko riešeniami sa nešetrilo
Vision O má v sebe nielen prvé písmeno označenia modelu Octavia, kruh písmena O je v tomto prípade aj o obehovom hospodárstve, či ak chceme – cirkularite. Poťahy sedadiel sú vyrobené zo 100% recyklovaného plochého polyesterového úpletu PES, 3D tlačené opierky hlavy sú zas z Ultrasint TPU – čo je recyklovateľný monomateriál vyrábaný bez odpadu. Ultrasuede NU je použitý na väčšie časti interiéru a sedadlá, pričom obsahuje 65% rastlinných zložiek.
Recyklovaná kožená podlaha Nabore je vyrobená z kožených zvyškov po výrobe. To je pár príkladov, ktoré dokumentujú, že Škoda nejde len slepo po vegánskych materiáloch, hlavným cieľom je maximálne a opakované využitie materiálov, respektíve doslova využívanie odpadu v duchu kréda: všetko sa dá použiť a v tomto prípade treba dodať, môže to aj vyzerať a fungovať.
Technológie
Škoda Vision O je kombi koncept, ktorý pomerne presne naznačuje budúce kombi modely značky postavené na novej elektrickej platforme umožňujúcej osadenie aj veľmi tenkých batérií. Práve to dáva autu tradičnejšiu kombi siluetu a užšiu „dlážku” pre maximálne využitie dostupného vnútorného priestoru. Vision O má na dĺžku 4850 mm, šírka je 1900 mm, výška 1500 mm.
Model má na palube množstvo senzorov a vysoký počítačový výkon pre zvýraznenie autonómnej jazdy bez zásahov vodiča. Režim Tranquil z týchto technológií čerpá a posádke dá možnosť relaxovať počas autonómnej jazdy. Kľúčovou pre budúce modely je hlasová asistentka Laura podporená umelou inteligenciou. Laura dokáže radiť, dokáže interagovať, vie zapisovať poznámky z pracovných stretnutí, plánovať večere, či generovať a následne rozprávať rozprávky podľa požiadaviek posádky.
K tomu celému patrí aplikácia Vision O je predstavená ako doplnok modelu a pomocou umelej inteligencie môže napríklad vodičovi pomôcť naložiť veľký kufor auta tak, aby sa doň zmestilo čo najviac batožiny. Škoda zároveň predstavila posun svojej apky MyŠkoda, ktorá vo verzii 8.5 ponúkne inteligentný plánovač trás na základe Google Gemini AI.