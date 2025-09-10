A je to tu! Prvý model z radu Neue Klasse odhalený: BMW iX3 prichádza - FOTO

Nová generácia. To je slovné spojenie používané v automobilovom odvetví často a často aj zbytočne. Niekedy sa za novou generáciou modelu skrýva len výraznejší facelift. Tu ale nová generácia nie je marketingovým prifarbením. Neue Klasse – nová trieda – nie je ani tak novou triedou, ako skôr skutočnou novou generáciou.
Kým doteraz BMW modernizovalo postupne a plynulo, po dlhých dekádach prišla inovácia, ktorá pri štandardných automobilkách skutočne nemá obnovu. Nové BMW iX3 je postavené takpovediac z gruntu. Nová nie je len platforma, ale generačné skoky zaznamenali prakticky všetky časti auta i prístup k automobilu ako takému. Dlhoočakávaná a dlho pripravovaná premiéra novej generácie áut od BMW je tak konečne tu.
Všetko už vlastne vieme
BMW začalo „tízing” Neue Klasse už pred viac ako rokom. Za ten čas sme videli koncept oboch áut, ktoré sa ponáhľajú na trh práve s týmto označením, dozvedeli sme sa prakticky všetku teóriu, ktorú sme mohli. Keď však teraz vidíme finálny sériový produkt, patrí sa všetky tie informácie zhutniť a pripomenúť.
Začnime teda dizajnom, pretože práve dizajn je tým prvým zreteľným znakom odlišujúcim model Neue Klasse od ostatných. Okamžite si všimnete macaté tvary auta, vyčistené plochy karosérie s minimom prelisov a predsa ostro kreslené krivky. Výraz autu dodáva ako ikonická maska so svietiacimi „ľadvinkami”, tak vertikálne rebrovanie priamo vo svetlometoch. Dizajn je jednoznačne inšpirovaný modelom Neue Klasse spred vyše päťdesiatich rokov a vracia BMW tam, kam patrí.
Pri iX3 môžeme spokojne prehlásiť, že auto nemá na sebe kontroverznosť nedávnych rokov so zbytočne veľkou mriežkou chladiča, no zároveň nemá ani plytký plastový dekel, ako to dnes zvyknú robiť dizajnéri pri elektromobiloch. Auto vyzerá svalnato, moderne a koncepciou nie je až tak vzdialené od novej generácie modelu BMW X3, s ktorým zdieľa trhový segment.
Interiér
Druhým zreteľným prvkom odlišujúcim Neue Klasse od predchodcov je novo-štylizovaný a novo-vybavený interiér. BMW by bolo rado, keby sme ako prvé poukázali na Panoramic Vision, teda displej priamo pod čelným sklom od jedného stĺpika k druhému. Funguje na niekoľkých widgetoch, ktoré môžete meniť a vďaka nemu tak máte najvýznamnejšie info stále na dohľad bez toho, aby oči museli zliezať z okna. Rovnako pracuje aj rozšírený 3D head-up displej, ktorý zas ponúka prvky rozšírenej reality premietané akoby priamo na cestu pred vodičom.
No a finálne zobrazovadlo je veľký centrálny dotykový displej infotainmentu. Všetky tieto zobrazovadlá vodič ovláda primárne cez volant, ktorý je hlavným ovládacím prvkom v kabíne, no môže tiež využiť niekoľko fyzických ovládacích prvkov i dotykový displej infotainmentu. Hlavnou myšlienkou systému je „oči na ceste, ruky na volante.”
Celý infotainment fičí na novom operačnom systéme BMW Operating System X, ktorý ponúka rozsiahle možnosti personalizácie, konektivity cez aplikáciu BMW a tiež vysokú úroveň začlenenia AI a to nielen do hlasového asistenta, ale aj do navigácie a fungovania elektrického pohonu (zohľadňuje napríklad zvyklosti pri nabíjaní a podobne).
Infotainment
Infotainment môžu zákazníci okoreniť cca 60-timi aplikáciami tretích strán vrátane Disney+, Spotify, či Youtube. Súčasťou interiéru sú samozrejme eko riešenia, vysoký podiel recyklácie, výrazne znížená uhlíková stopa celého auta (-34% oproti minulému iX3) a samozrejme asistenčné systémy novej generácie, ktoré vodičovi umožnia rozšírenú jazdu bez rúk na volante.
Systémy využívajú nové konštrukčné prístupy (povieme si neskôr) pre fungovanie vo vzájomnej symbióze s vodičom. V preklade to znamená, že asistenčné systémy reagujú podľa reakcií a správania vodiča. Ak sa vodič plne venuje jazde, neotravujú, ak ho ale niečo rozptyľuje, do veľkej miery preberajú iniciatívu.
Pohon s novými článkami a 6. generáciou motorov
Valcovité články sú základným stavebným kameňom novej batérie. Tá má vyššiu energetickú hustotu i priepustnosť. Zvládne nabíjanie s výkonom do 400 kW (22 AC), čo znamená, že za 10 minút na nabíjačke si dobijete 372 km dojazdu. Kapacita baterky je vyše 108 kWh a dojazd podľa WLTP predstavuje 805 km. Auto jazdí na 800V platforme, no vďaka integrovanej spínacej matrici vyvinutej priamo BMW dokáže nabíjať aj na 400 V staniciach.
Automobil disponuje technológiami V2L, V2H i VHG, takže nielenže môže živiť elektrický gril na stanovačke, vie tiež poskytnúť úložisko pre prebytočnú energiu z domácich solárnych panelov pre následné využitie. Vozidlo prvýkrát v histórii značky nemá množstvo navzájom komunikujúcich riadiacich jednotiek, miesto toho má štyri spolupracujúce supermozgy, ktoré ovládajú jednotlivé funkcie – infotainment, jazdu (Hearth of Joy), asistentov a podobne.
Výpočtový výkon je až 20krát vyšší, takže asistenčné systémy a funkcie jazdy i info-zábavy fungujú v doteraz neznámych úrovniach a možnostiach. Výsledkom zrušenia riadiacich jednotiek je úspora až 600 metrov kabeláže. Nové motory – zadný hlavný elektromotor typu EESM (synchrónny elektromotor s cudzím budením) a predný elektromotor (ASM – asynchrónny) dáva autu nebývalú úspronosť i dynamiku. Elektromotory s novými polovodičmi (karbid kremíka) majú o 40% nižšie energetické strany, nižšiu hmotnosť o 10% a výrobné náklady nižšie o 20%.
Prvý model iX3 50 xDrive
Výsledkom je, že toto masívne SUV s hmotnosťou 2,3t vo svojej prvej dostupnej verzii 50 xDrive s výkonom 345 kW (469 k) a krútiacim momentom 645 Nm má priemernú spotrebu 15,1-17,9 kWh. Zrýchlenie z 0 na 100 km/h prebieha za 4,9 sekundy a maximálna rýchlosť je 210 km/h. Dĺžka automobilu je 4782 mm, šírka 1895 mm a výška 1635 mm.
Koeficient odporu vzduchu je Cd 0,24. Model dodá 520 litrov základného batožinového objemu a k tomu je dostupných ešte 58 litrov v prednom kufri (frunk). 50 xDrive utiahne až 2 tony na guli a od začiatku predaja bude k dispozícii s viacerými balíkmi výbav, kolies s rozmermi do 22 palcov a jazdnými režimami pre vylepšený jazdný zážitok.