Legendy 2025 v Prahe: Na svoje si prišiel každý fanúšik motorov - FOTO

Legendy sa v priebehu rokov zmenili z regionálnej akcie na akciu, ktorá láka fanúšikov motorizmu aj zo zahraničia. Podstata celého podujatia vyplýva z názvu. Toto nie je autosalón, toto nie je prehliadka veteránov. Kľ’účom k odomknutiu pointy je slovo legenda. Ide o autá, ktoré sú a ktoré raz môžu byť legendami. Či už majú sto rokov, alebo sú úplne nové.

Podujatie sa ostatné roky koná v areáli výstaviska Praha – Holešovice. Rovnako tomu je aj toho roku. Výstava prebiehala od 30. mája do 1. júna. Aj keď je výstavisko po požiari dlhodobo v prestavbe, automobily mali dosť priestoru v okolí a toho roku využili aj dve novšie haly. V jednej boli napríklad modely Audi, druhá patrila kompletne len autám značky Ferrari.

Mercedes s najväčším stánkom a najväčším počtom noviniek

Svoje stánky mali v areáli pretekárske tímy, zberatelia i díleri, či oficiálne zastúpenia značiek. Tradične najväčšiu plochu zaberali Trojcípe hviezdy. Mercedes výstavu toho roku zobral naozaj od podlahy, keďže v roku 2025 oslavuje hneď niekoľko jubileí, vrátane 30-ročnice založenia importu značky v Česku, no tiež 30 rokov od uvedenia modelu Sprinter na trh.

Mercedes si tak pre návštevníkov pripravil hneď päť českých výstavných premiér, z toho štyri kúsky neboli ani na Slovensku. Jeden už bol – Mercedes CLA, ktorý sa slovenskému importu podarilo stiahnuť k nám len pár týždňov po svetovej premiére.

Okrem kompaktného elektromobilu novej generácie Mercedes priniesol prvý model z tzv. mýtickej série áut zvaný Mercedes-AMG PureSpeed. Limitovaná edícia, z ktorej sa práve začína vyrábať kompletný “náklad” 250 exemplárov je poctou športovej histórii značky i storočnici od prvého víťazstva na legendárnych pretekoch Targa Florio.

Výstava Legendy v Prahe prebiehala od 30. mája do 1. júna. Foto: Ján Hargaš.

Model vychádza zo súčasného SL-ka, avšak má dôkladne prekopaný dizajn. Nemá čelné sklo, má celkom iný nos, množstvo aerodynamických prvkov i “svätožiaru” menom Helo podobne ako monoposty F1. K autu budúci majiteľ dostane dve helmy na mieru a môže si ho vybrať alebo v tejto Targa Florio červenej kombinácii, alebo v matnej striebornej po vzore strieborných šípov z päťdesiatych rokov minulého storočia.

Na stánku pútala pozornosť aj Trieda G Past II Future. Ide o ešte limitovanejšiu ediíciu, z ktorej sa vyrobí pre celý svet len 20 kusov. Českému Mercedesu sa podarilo vydupať si jeden exemplár pre seba s presvedčením, že ho počas víkendu aj predajú. Unikátne je v kombinácii dvoch farieb i v nápise, ktorý prechádza celou karosériou a rovnako tak doplnkami i čalúnením sedadiel vnútri.

Výstavnú premiéru si na Legendách 25 odkrútil aj nový vrcholný model Mercedes-AMG GT 63 Pro+. Najostrejšiu verziu dopĺňal model SL od súznačia Mercedes-Maybach a hŕba ďalších modelov vrátane elektrickej Triedy G a mnohých ďalších.

Česká Trieda S

Čerešničkou na torte však bola špeciálna edícia vytvorená štúdiom Manufaktur, u ktorého si dal český Mercedes spraviť na zákazku 10 kúskov “českých Mercedesov” Triedy S 63. Túto sériu reprezentovala biela S-ka s modrým interiérom s českým levom na stredovom tuneli i na vankúšikoch sedadiel a s plaketami Czech republic na prahoch. Autá môžu byť buď modré, alebo biele a interiér môže byť biely, modrý a červený. Krásny patriotizmus pre veľmi solventných.

Automobilka Škoda bola druhým najväčším vystavovateľom v rámci predajcov nových áut. Na Legendách odpriemiérovala svoj model Enyaq RS i ďalšie nové a vynovené autá a priviezla tiež hŕbu staručkých áut z boleslavského múzea. Naše zhýčkané oči a s nimi aj objektív fotoaparátu však nové autá značky Škoda úplne prehliadli. Po všetkých tých unikátoch jednoducho oči preskočili z amerík a vojenských Defenderov rovno na veterány Škody a z nich na švédsky kútik s hranatými Volvami a krásnymi Saabmi.

Najväčší zážitok nám priniesla jedna plná hala modelov značky Ferrari. Výborne postavená expozícia voňajúca benzínom, ktorú dopĺňal rev ikonických modelov z reproduktorov tvorila zbierka historických i moderných áut značky Ferrari. 208, 308 ale aj LaFerrari, či SF90 alebo GTC4 Lusso a mnohé ďalšie. Takéto množstvo áut značky nájdete jedine na zrazoch, či priamo v Maranelle.

No fantasticky pôsobila aj zbierka modelov Lancie vrátane tých najvzácnejších, či krásna zbierka Citroenov, Rolls Royceov, či Jaguárov, ale aj zbierka Amerík korunovaná zástupom áut typu Corvette vrátane tej najnovšej, či úplné unikáty ako Maserati MC20, alebo Lexus LFA. Ak máte radi autá, historické i tie súčasné, Legendy by ste si nemali nechať ujsť. A ak ste nestihli tie tohtoročné, vyhraďte si čas pre budúci ročník. Nevyzerá to tak, že by Legendy niekam odchádzali, práve naopak.