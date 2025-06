Nový rekord na slávnom Top Gear okruhu drží český hyperšport - VIDEO, FOTO

Na okruhu na starom letisku Dunsfold v Británii, ktoré dlhé roky využívala nasledovanejšia TV šou o autách na svete s ikonickým triom moderátorov, zašiel nový český hyperšport Praga Bohema taký rýchly čas, až to vyvolalo vlny obáv aj u tých najpyšnejších.

Praga Bohema je minuloročný prírastok medzi hyperšportové automobily. Prví zákazníci už autá dostávajú od konca minulého roka. Ďalší traja ich získajú v lete.

Nevyužíva elektrický doping

Od superšportu má tak ďaleko ako Aston Martin Valkyrie a práve na rekord tohto vozidla Prage chýbala jediná desatinka sekundy. A to je čo povedať. Najmä, ak si to rozmeníme na drobné.

Praga Bohema totiž na rozdiel od ostatných hyperšportových automobilov nevyužíva elektrický doping. Pri tvorbe pohybovej energie sa spolieha výhradne na spaľovací motor.

S časom 1 minúta a 9,8 sekundy je najrýchlejším homologizovaným spaľovacím autom na okruhu Top Gear a len o jednu desatinu sekundy Prage ušlo celkové prvenstvo. Najrýchlejší čas na tomto krátkom rýchlom okruhu drží Aston Martin Valkyrie s časom 1 minúta 9,7 sekundy. Tu sú všetky najrýchlejšie časy na okruhu.

Top Gear okruh a Top Gear vodič

Za volantom sedel Ben Collins. Testovací pilot Pragy a tiež pôvodný The Stig, ktorý okruh pozná naozaj výborne. Frajerinou je, že auto prišlo na sériových gumách od Michelinu. Ben s vozidlom prišiel na okruh z hotela a následne sa doň aj vrátil.

“Vedel som, že Bohema bude rýchla, ale úzke zákruty a krátke rovinky okruhu v Dunsfolde, to nie je zrovna ideálne pre auto, ktoré žije a dýcha cez prítlačnú silu. Ukazuje to aký potentný mix nízkej hmotnosti, aerodynamiky a čisto spaľovacieho pohonu sa podarilo namiešať, keď Bohema dokáže bojovať s viac ako tisíc koňovými hybridnými hyperšportmi od veľkých značiek.”

Ben dodal, že na tento čas spravil s Bohemou iba nejakých šesť kôl. Keď si pozeral s tímom dáta z VBoxu a jednotlivé kolá by rozdelili na úseky, ľahko by poskladali čas, ktorý by bol rekordný.

Praga Bohema

Praga Bohema je v podstate okruhový špeciál na značkách s homologizáciou. Je vyslovene okruhovo orientovaným autom podobne ako všetky najrýchlejšie hyperšporty súčasnosti s tým, že s autom môžete jazdiť aj po cestách. Nevýhodou Bohemy v porovnaní s inými je menší výkon. Keďže sa nespolieha na okamžité kopance elektromotorov, v porovnaní s nimi má slabší štart z miesta, avšak práve tak sa na Top Gear okruhu jazdia kolá na čas.

Praga Bohema má pod kapotou benzínový šesťvalec V6 z Japonska. Je to trojliter z Nissanu GT-R s dvomi turbodúchadlami, ktorý si Praga upravila na svoje potreby. Vymenila niekoľko komponentov, upravila mapy a získala z neho solídnych 700 koní a 750 Nm krútiaceho momentu. Prenos sily motora uloženého v strede na zadné kolesá prenáša sekvenčná prevodovka Hewland.

Auto dokáže zrýchliť z 0 na 100 km/h za cca 3 sekundy a dosiahne maximálnu rýchlosť 317 km/h. Karoséria i konštrukcia sú z odľahčených materiálov, dominuje karbónové vlákno. Práve hmotnosť, ktorú sa konštruktérom podarilo udržať pod hranicou 1 tony a vynikajúci prítlak sú hlavnými tromfami auta. Bohema produkuje až 900 kg prítlačnej sily pri rýchlosti 250 km/h.