Favorit je späť. Tak trochu. Takto by vyzerala Škoda Favorit dnes - FOTO

Škoda Favorit je meno, ktoré sa v histórii značky Škoda objavilo hneď niekoľkokrát. Takto by sa mohlo objaviť teraz, ak by to Škoda schválila. Zatiaľ tomu však nič nenasvedčuje. Platí, že ide o dizajnové cvičenie.

Aktuálne má totiž značka modelové portfólio na miestach, kde by mohol byť umiestnený novodobý Favorit slušne pokryté. Je tam Fabia, Scala i Kamiq. Napriek tomu Favorit v DNA značky žije naďalej.

Takto si ho predstavujú mladí dizajnéri českej značky. Ak by teda projekt nového Favorita dostal zelenú a musel by sa zaradiť medzi ostatné autá v predaji. To by znamenalo pretvorenie pôvodného auta do súčasnosti s využitím aktuálneho dizajnového jazyka Modern Solid. Ale pozor, bez Tech-Deck face.

Model oživil dizajnér Slavoj

Úlohy oživiť model Favorit pre súčasnosť sa vo svojom voľnom čase zhostil Ljudmil Slavoj. Pôvodom bulharský dizajnér, ktorý sa v 11 rokoch presťahoval s rodičmi do Česka a už 25 rokov v Česku žije. Mal teda celkom slušný čas navnímať čaro ostatného zjavenia mena Favorit v histórii značky. A treba povedať, že zjavenia doteraz najvýraznejšieho.

Favorit sa naposledy zjavil v sériovej výrobe v roku 1987. Účelné a jednoduché auto vzniklo vďaka intezite snahy tímu okolo pána Hrdličku. Napriek všetkým obmedzeniam života a konštrukcie vozidla za železnou oponou zaznamenal Favorit úspech nielen na domácom trhu. Ale treba napísať, že práve na ňom sa stal ikonou, ktorá v mysliach motoristov pretrváva dodnes.

Nepochybne to bol práve Favorit, ktorý bol hlavným argumentom pre Volkswagen, aby Škodu zobral pod svoje krídla. V roku 1994 ho nahradila Felícia, no nemusíme si mazať medové motúzy, tá bola od Favoritu jednoznačne odvodená.

Simply Clever už Favorit mal, teraz potreboval Modern Solid

Nový Favorit a jeho dizajn zabral Ljudmilovi Slavojovi 120 hodín práce vo voľnom čase. Vraj ďakuje manželke, že mu to umožnila. Ako sám povedal, prevteliť čistý a jednoduchý dizajn Favorita od Bertoneho do dnešného dizajnového jazyka bolo aj ľahké, aj komplikované. Auto v takej podobe by dnes neprešlo homologizáciou a je na hony vzdialené od toho, čo od auta dnešný motorista očakáva.

Preto sa z Favorita stal crossover rozmermi blízky k autám ako Kamiq. Taktiež sa snaži o čistotu línií, podobné hrany a aj podobný dizajn svetiel. Posúďte sami, či sa toto prevtelenie mladému dizajnérovi podarilo. O finálne dotyky sa postaral ďalší nádejný dizajnér menom David Stingl. Ten sa s Favoritom pohral v 3D prostredí.

Zaujímavým prvkom sú práve predné svetlomety, ktoré v prípade využívania iba denného svietenia majú zakrytú časť stretávacích a diaľkových svetiel. Tá sa v prípade potreby odkryje.

Dizajnéri sa taktiež pokúsili o stvorenie rely verzie modelu presne tak ako to mal pôvodný Favorit. Mimochodom, auto, ktoré by mohlo byť novým Favoritom je elektromobil.