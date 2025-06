Honda Civic Type R v Európe končí. Super drahý hothatch má exkluzívnu finálnu sériu Ultimate - VIDEO, FOTO

Honda Civic Type R nikdy nepatril k absolútnym predajným hitom. No jeho ostatná generácia vybila poistky nejednému fanúšikovi hot-hatch automobilov. Nielen tým ako schopné auto to je, ale najmä tým, koľko stálo a aktuálne stojí.

Dnes Civic Type R nekúpite ako nový za menej než 61-tisíc eur. Pri uvedení bola cena o pár tisíc eur nižšia, no aj to dramaticky preskočilo generáciu predchádzajúcu. Tú ste v najostrejšej výbave vedeli svojho času kúpiť pod 40-tisíc eur.

Aj to bolo dosť, no dizajn a schopnosti auta dokázali cenovku ospravedlniť. Teraz to však už nedokážu. A nie preto, lebo by bol súčasný Type R horším autom, ale preto, lebo zákazník musí znášať cenu navýšenú o bolesť zvanú emisie i inflácia…

Nádej zomiera posledná

Hot-hatch je v Európe skutočne druh áut, ktorému hrozí úplne vyhynutie. Držať ho v ponuke dokážu už len tí najodhodlanejší a zdá sa, že jeden z takých to práve teraz ide zabaliť. V Európe už nový Civic Type R kúpite jedine zo skladu, alebo z tejto poslednej Ultimate Edition.

Ultimatívna edícia však nie je iná v technických parametroch. Iba v dizajne. No aj to stačí, aby sme mali dôvod o Civicu Type R poslednýkrát napísať a takto si ho uctiť.

Ultimate Edition pozostáva zo 40 kúskov, ktoré majú byť navrhnuté tak, aby si uctili 28-ročnú históriu vysokovýkonných hatchbackov značky. Áno, písal sa rok 1997, keď Honda prvýkrát okorenila svoj hatchback takto označenou športovou verziou. Šiesta generácia Civicu bola začiatkom verzie Type R a ne-symbolicky piata generácia Civicu Type R je tou poslednou.

Jedine, že by sa Honda v budúcnosti rozhodla urobiť hot-hatch, či skôr hot-liftback zo svojho hybridného modelu. Keďže športovo ladený hybrid nie je Honde cudzí a takým má byť aj pripravovaný Prelude, nádej zomiera posledná.

Karbón a rýchle pruhy

Ultimate Edition kúpite jedine v bielej Championship White s červenými polepmi na kapote a bočných stranách vozidla. Súčasťou je čierna strecha a niekoľko karbónových detailov po celom aute vrátane krídlového spoilera a prahových líšt.

Karbónové doplnôčky nájdete aj v kabíne. Napríklad na stredovej konzole. Dodatočné osvetlenie pridá trošku sentimentálnej atmosféry, rovnako tak projektor loga Type R a samozrejme darčekový box s očíslovaným emblémom – od 1 do 40. K tomu je karbónový krúžok na kľúče a ešte aj auto plachta. A ako by povedal nebohý Horst, a to se vyplatí!

Type R definitívne odíde z ponuky budúci rok. Type R súčasnej generácie sa tak v podstate ani nedočká ukončenia tradičného šesť-až-osem ročného modelového cyklu. Svoju púť skončí po štyroch rokoch v predaji.

Honda Civic Type R je v súčasnosti jediným Civicom s čisto benzínovým motorom a zároveň posledným autom v ponuke bez elektrifikácie pohonu. Nová generácia stavia na tej predchádzajúcej, avšak počúvala zákazníkov, či skôr ne-zákazníkov, ktorí sa sťažovali na príliš prehnaný dizajn Type R generácie minulej.

Vtedy to tak možno pôsobilo, no v čase, keď svetu vládnu vyhladené konzervy bez spaľovacích motorov je prejazd Type R po ulici jednoducho zážitkom. Pri tejto novej generácii je to teda o niečo menej zážitkový pohľad, no na schopnostiach auta sa toho naozaj veľa nemení. Auto je medzigeneračne širšie, pricapené k ceste a menej vyzývavé.

Dovidenia v histórii

Vpredu má tradičný radový štvorvalec s objemom 2,0 litra uložený naprieč. Motor poháňa výhradne predné kolesá a robí to s pomocou LSD diferenciálu a s pomocou 6-stupňovej manuálnej prevodovky. Ponúkne 329 koní a 420 Nm. Dosť, aby z pokoja na 100 km/h zrýchlil za 5,4 sekundy a dosiahol maximálnu rýchlosť 275 km/h.

Type R si pri vážení pred jazdou zapíše 1405 kg. V kufri má 410 litrov voľného objemu a celkovú dĺžku 4594 mm pocitovo predlžuje tou zadnou policou na aspoň štrnásť metrov. Stojí na diskoch s rozmerom devätnásť palčiakov a obúva pneu s rozmerom 265/30 R19.

Cenovka je pri Ultimate Edition na Slovensku od 61 490 eur. Konkurenčná Octavia RS štartuje aktuálne na cene 37 810 eur. Volkswagen Golf GTI je za 41 590, R-ko za 52-tisíc. Mercedes A35 AMG je za 58-tisíc, A45 AMG za 77-tisíc. Takže áno, ľahko nájdete aj drahšie auto, aj lacnejšie. Ultimate Edition ale má svoje čaro.