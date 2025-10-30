Kia EV5 vyzve Enyaq. Má mať všetko, čo vyžaduje moderný Európan – FOTO

Je elektrická? Je. Je to SUV? Je. Je v nižšej strednej triede, teda v segmente C? Je. Má kopu doplnkovej výbavy? Má. Má solídny dojazd? Výkon nabíjania? A bude mať dobrú cenu? No, tak o tej cene zatiaľ veľa napísať nevieme. Slovenský cenník ešte oficiálne zverejnený nie je.
Cenová bitka s Enyaqom
U susedov v Česku však áno a EV5 tam začína na úrovni cca 1 milión aj nejaké drobné, čo v preklade znamená približne 45-tisíc eur. To je o 5-tisíc eur viac ako je štartovacia cena najväčšieho konkurenta, ktorým je nepochybne Škoda Enyaq. Má to ale jedno veľké Ale. Kým Škodu kúpite od 40-tisíc so 63 kWh batériou a dojazdom do 435 km, EV5 má v základe 81,4 kWh baterku s dojazdom 530 km.
Enyaq tak treba pozrieť s väčšou batériou a teda aj vyšším výkonom, kde sa cena vďaka aktuálnej akcii vyrovná. Obe autá s vyše 80 kWh batériou kúpite od 45-tisíc. Enyaq ponúkne zadný elektromotor s výkonom 210 kW, EV5 sa spolieha na predný elektromotor s výkonom 160 kW.
Ale aby sme neporovnávali hrušky s jablkami, EV5-ťka v Česku Enyaq prekonáva ako v základnej cene, tak cene porovnateľných verzií s podobne veľkou baterkou a dojazdom. Očakávať tak môžeme, že ceny na Slovensku Enyaq o kúštik podlezú.
Z hľadiska Kie je to pritom výkon hodný uznania. Kia EV5 je totiž auto stvorené v Číne pre čínsky trh, no značka výrobu medzičasom rozbehla aj v domácom závode v Kórei a tým sa vyhla clám, ktoré platia na automobily dovážané z Číny do Európy. Na druhú stranu, výrobné náklady v Kórei sú iné ako tie v Číne.
Kia EV5 ako ďalší z radu elektrických modelov značky
Kia v nedávnej minulosti prijala rozhodnutie, v ktorom svoje nové produkty väčšmi orientuje na Európu. Dôvodom sú samozrejme colné vojny a nestabilita na trhoch i značný potenciál elektromobility práve u nás na starom kontinente. Dôkazom okrem iného je ako príchod novej EV5, tak spustenie výroby modelov EV4 v Žiline.
Modelové portfólio čisto elektrických vozidiel značky sa tak za ostatné roky mimoriadne rozrástlo. Ponuku štartuje model Niro EV a EV3, nasledujú dvojičky EV4 a EV4 Fastback, nová EV5, EV6, EV6 GT, EV9 a EV9 GT a ponuka končí pri PV5 pre prepravu osôb i nákladu. Ceny sa pohybujú od 33-tisíc za elektrické Niro, až do 92-tisíc eur za výkonnú EV9 GT.
EV5 – predný náhon, veľká baterka, veľa priestoru
EV5-ka je čisto elektrický automobil, ktorý sa v Číne dostal na výrobnú linku ešte v roku 2023 ako produkt spoločného závodu Kie a skupiny Jiangsu Yueda.
V Južnej Kórei sa model dostal do výroby toho roku a to znamená jeho vstup nielen na domáci kórejský trh, ale aj na trh Európsky. Ďalšie trhy Kia zásobuje z čínskeho závodu. Model stojí na globálnej architektúre koncernu Hyundai s označením E-GMP so 400 V architektúrou.