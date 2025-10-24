Honda Civic má za sebou decentný facelift. Podstata zostáva zachovaná – FOTO

Písal sa rok 1972, keď Honda uviedla nový model s názvom Civic. Odvtedy už pretieklo veľa vody riekou Sumido a svet spoznal ďalších desať generácií rovnomenného modelu. Od roku 2022 máme na trhu generáciu č. 11 a tri roky od svojho uvedenia získava facelift.
Model s upraveným dizajnom si zákazníci môžu pozrieť v azda každom dílerstve na Slovensku a vidieť a “ohmatať” ho mohli aj zákazníci na nedávno skončenom autosalóne v Nitre. Zmeny sú drobné, ale auto osviežili.
Jedenásta generácia prišla na náš trh ako čisto hybridný model s jednou jedinou výnimkou. Bol ňou nový Civic Type R, ktorý však prednedávnom značka prestala pre Európu vyrábať a jeho dlhú púť európskymi cestami ukončila limitovanou edíciou s názvom Ultimate Edition.
Pre Hondu touto edíciou neskončila len éra čisto spaľovacieho športového Civica, ale aj éra hot-hatchov ako zábavných praktických áut s výkonným motorom, športovým podvozkom a prijateľnou cenou. Stručne a skrátka, Honda zatiaľ neuverila, že by hot-hatchom mohol byť elektromobil.
Hybrid, s ktorým drží krok azda len Toyota
Kým však všetci motoristickí nadšenci budú smútiť a utierať si slzičky do eko čalúnenia svojich nových eko áut, zákazníci tradičného Civicu sa môžu tešiť z osvieženého dizajnu a zachovaného dvojlitrového spaľovacieho motora, ktorý tvorí základ hybridného ústrojenstva modelu.
Civic v Európe zostáva a v nezmenenej podobe je aj jeho hybridný systém s 1 kWh baterkou a výkonom 135 kW (184 k). Krútiaci moment je 315 Nm, pričom oba tieto vrcholné parametre patria k elektromotoru. Benzínový motor dosahuje samostatne maximálny výkon 105 kW a krútiaci moment 186 Nm.
Full hybridný systém e:HEV využíva na pohon predných kolies primárne elektromotor, no v prípade jazdy vyššími rýchlosťami sa spaľovací agregát vie spojkou pripojiť k pohonu a pomôcť tam, kde elektromotor tradične stráca.
Pri bežnom jazdení však dvojlitrový atmosférický štvorvalec buď úplne mlčí – vtedy iniciatívu preberá trakčný elektromotor, alebo fičí s vyrovnanými otáčkami a roztáča genererátor, ktorý zásobuje priamo elektromotor a prípadne dobíja batériu. Baterku dobíja aj elektromotor vďaka rekuperačnému brzdeniu, takže motorista sa nemusí trápiť dobíjaním systému zo zástrčky.