Test Leapmotor B10: Vybavené čínske elektrické SUV za výbornú cenu - VIDEO

Leapmotor B10 je zaujímavým a ambicióznym vstupom čínskej značky na globálne trhy. Elektrické SUV chce konkurovať dobrou výbavou, slušnou technikou a dostupnou cenou.
Leapmotor B10 je postavené na platforme Leap 3.5, patrí do segmentu C a nesie ambíciu konkurovať kompaktným elektrickým SUV dostupnou cenou a solídnou technikou. Model B10 je zatiaľ šokujúco úspešný. Za prvú hodinu od predstavenia získal 15 tisíc predobjednávok, a za prvých 48 hodín ich bolo spolu 32 tisíc.
Dizajn – moderné SUV s futuristickými prvkami
Model B10 má dĺžku 4 515 mm, 1 873 mm na šírku a 1 652 mm na výšku, pričom rázvor osí kolies dosahuje 2 735 mm. Dizajn je charakteristický uzavretou maskou, ostrými LED svetlometmi a skrytými kľučkami dverí, čo prispieva k celkovo aerodynamickej siluete. Zadná časť využíva LED svetelné pásy cez celú šírku vozidla. Auto je od základu vybavené panoramatickou strechou s elektrickou slnečnou clonou.
Interiér – technológie a praktickosť
Zo spôsobu ovládania vozidla je jasná inšpirácia Teslou. Vstup do vozidla je riešený priložením NFC karty na na spätné zrkadlo a karta musí byť položená na určenom mieste na stredovom paneli. Alternatívou je použitie mobilnej aplikácie.
Interiéru B10 ponúka dominuje 14,6-palcový dotykovým displejom infotainmentu s rozlíšením 2.5K a podporou OTA aktualizácií. Väčšinu funkcií ovládate práve cez tento displej, čo nemusí každému vyhovovať.
Ďalšie z nemnohých ovládacích prvkov sú umiestnené na volante a oceňujeme, že tlačidlá sú naozaj fyzické a nie len dotykové plôšky. Jazdné informácie poskytuje vodičovi 8,8 palcový prístrojový panel.
Kľúčovým parametrom je priestor, ktorý je pri B10 naozaj veľkorysý. Hoci je B10 len o 20-30 mm dlhší ako Octavia prvej generácie, jeho rázvor osí kolies je dlhší o 22 cm a to je riadne cítiť. Priemieta sa to do obrovského miesta pre cestujúcich vzadu.
Vnútornému priestoru pomáha aj spôsob uloženia batérie v podvozku. Praktickou vychytávkou je ležadlová úprava sedadiel, teda možnosť sklopiť operadlá predných sedadiel do jednej rovnej plochy so zadnými, čo značne rozširuje variabilitu vozidla.
B10 poskytuje 420 litrov batožinového priestoru vzadu a 25 litrový predný batožinový priestor, kde sú uložené káble. Frunk je riešený trochu nešťastne, nemá osobitný kryt, ktorý by ho chránil pri otvorenej kapote.
Kľúčové parametre pre elektrické vozidlo sú výkon, dojazd a, samozrejme, správanie sa na ceste. Ako sa Leapmotor B10 vysporiadal s týmito disciplínami zistíte v druhej časti.