Toyota Land Cruiser FJ je najmenší prírastok do rodiny. Vyzerá ako SUV, ale je to pravý offroad - VIDEO, FOTO

Toyota predstavila nový kompaktný offroad menom Land Cruiser FJ. Nový najmenší model dopĺňa paletu automobilov s názvom Land Cruiser a berie si na to dobre známe označenie FJ ako historickú narážku na originálneho predchodcu súčasných modelov Land Cruiser (LC) s označením Toyota BJ z roku 1951.
Práve na odkaz predchádzajúcich modelov tento kompakt medzi offroadmi nadväzuje. Modelový rad áut s označením Land Cruiser je celkom zaujímavý, keďže okrem u nás známej 250-tky Toyota stále ponúka aj väčšiu 300-vku (zvanú tiež kombi) a zároveň pôvodnú 70-tku s konštrukciou a technikou siahajúcou niekoľko dekád do minulosti. Séria 70 je však stále obľúbená pre svoju jednoduchosť a odolnosť v krajinách, kde slovné spojenie emisné normy ešte nestihli ani preložiť.
FJ ako takmer priamy nástupca modelu FJ Cruiser
Okrem zakladateľa rodu totiž nové FJ nadväzuje aj na model FJ Cruiser – retro SUV/offroad s rokmi výroby 2006 až 2022 (u nás ho stretnete tiež, no zvyčajne americkú verziu, ktorá sa prestala predávať v roku 2014). Nový model FJ však rozmery svojho predchodcu ešte zmenšil. Naďalej stojí na pevnom rebrinovom ráme. Toyota tak nejde cestou Fordu, ktorý modelový rad Bronco rozdelil na Bronco a Bronco Sport, s tým že druhý menovaný je menší a zároveň celkom iným vozidlom s bežnou samonosnou konštrukciou, no podobným dizajnom.
Ferrari SC40 - jedinečný a jediný. Pripomienka legendy – VIDEO, FOTO
Land Cruiser FJ tak stojí na tých istých základoch ako celá rodina moderných áut zvaných Land Cruiser, no tiež Hilux a im podobný. Ide o podvozkovú skupinu zvanú IMV, pri ktorej ide o modernú itineráciu rokmi overeného systému pevného rebrinového rámu.
Do terénu bez obáv
FJ-čko má o 270 mm menší rázvor ako do EÚ dovážaná 250-tka. Jeho 2580 mm pri kolonke rázvoru naznačuje to, čo k modelu bude patriť azda najviac – na moderné LC-čko skutočne obdivuhodná priechodnosť náročným terénom.
Lebo aj keď majú 250-tky a 300-vky vysokú svetlosť a pokročilý pohon všetkých kolies s množstvom technologických vychytávok, stále sú to veľké a ťažké autá s dlhším rázvorom nastavené najmä na vysoký komfort posádky a bez adekvátnych úprav si v naozaj ťažkých podmienkach stále vedia ľahnúť na brucho ako akýkoľvek bežný pick-up. FJ-čko by malo byť v tomto ohľade o niečo schopnejšie, no bez terénneho obutia by aj tak veľa vody nenamútilo.
Dacia aktualizovala Sandero, Sandero Stepway, Jogger a Logan - lepšie výbavy, stále lacné - FOTO
Aj keď naznačovať akúkoľvek ne-schopnosť pri LC modeloch je na úrovni rúhania a malo by byť trestné. Takže radšej psst… Celková dĺžka modelu je 4575 mm, šírka 1855 a výška 1960 mm.
Pokračovanie na ďalšej strane…