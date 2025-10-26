Porsche predstavilo nový Macan GTS - ešte silnejší a ešte bližšie k Turbu - VIDEO, FOTO

Porsche Macan je menší z dvojice SUV modelov značky, ktorý Porsche postavilo na koncernovej technike v roku 2014. Po desiatich rokoch od uvedenia spaľovací model firma z Európy stiahla a nie pre spaľovacie motory, ale pre kybernetickú bezpečnosť a jej nové pravidlá v Európe. Značke sa neoplatilo model aktualizovať a preto pripravila druhú generáciu v čisto elektrickej podobe s tým, že na zahraničných trhoch ešte spaľovacie varianty stále možno kúpiť.
Aj ich výroba by sa ale mala v priebehu budúceho roka ukončiť. Porsche však zvažuje, že sa spaľovacie motory pod prednú kapotu tohto modelu vrátia aj v EÚ. Dôvodom sú slabšie predaje elektrických verzií, ktoré značne podliezli očakávania výrobcu. To však neznamená, že by druhá generácia mala byť ukrátená o tradičné modelové výbavové a výkonnostné stupne, takže Porsche teraz predstavuje celkovo už piatu verziu svojho nového elektrického Macanu.
Porsche Macan GTS
Elektrický Macan s karosériou v štýle spájajúcom SUV so športovejšími SUV Coupe s plynulejšie sa zvažujúcou strechou má aktuálne v ponuke už päť verzií. Od základnej označenej stroho Macan, cez Macan 4 s pohonom oboch náprav (Macan má v štandarde RWD), cez Macan 4S až po najvýkonnejší Macan Turbo.
Piatym modelom v ponuke je práve verzia Macan GTS vychádzajúca z Macanu 4S, no so zadným elektromotorom prebraným od modelu Turbo. Ide tak o chýbajúci článok medzi 4S s výkonom 516 koní (pri tzv. overboost, resp. s Launch Control) a modelom Turbo s výkonom 639 koní (tiež pri overboost). GTS-ko si od Turba ponecháva úctivý odstup tak, aby schopnosti Turba naďalej vynikali. S výkonom 571 koní však má zároveň dostatočný odstup od verzie 4S na to, aby opodstatnil svoju existenciu.
Tri písmená s históriou a značnou silou
GTS. Tri písmená označujúce skutočne špeciálne modely značky. Korene označenia siahajú k modelu 904 Carrera GTS z roku 1963. Macan však vo svojej elektrickej verzii tieto tri písmená ešte neniesol. No jeho 380 kW (516 k) štandardného výkonu, ktorý pri overboost funkcii stúpne s Launch Control až na 420 kW (571 k) nie sú jedinými úctyhodnými parametrami automobilu. Medzi ďalšie patrí vrcholný krútiaci moment, ktorý môže stúpnuť až na 955 Nm. To macatému elektrickému Macanu zabezpečuje zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 3,8 sekundy, z 0 na 200 km/h za 13,3 sekundy. GTS je pri šprinte na stovku lepšie o 0,3 sekundy v porovnaní so 4S.