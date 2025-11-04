Honda Prelude prichádza. Hybridné športové kupé chce radosť z jazdy previesť do novej doby – FOTO

Nová doba vážení. Dnes sú znakom športovosti hybridy. Ale pozor, nie len tie, ktoré sme poznali doteraz – plug-in hybridy. Športové majú byť aj full-hybridy. Teda autá, ktoré na športovosť nepotrebujú zástrčku. Za to potrebujú špeciálnu sústavu pohonu, ktorá zahŕňa jeden alebo viac elektromotorov a špeciálnu prevodovku. A to potrebujú preto, lebo bez toho už viac nemôžu existovať. Honda iba pred pár týždňami oficiálne ukončila éru zvanú čisto spaľovací Civic Type R. V krátkosti začína éru hybridného modelu Prelude.
Honda Prelude – už od roku 1978
Honda Prelude nie je len také hocaké meno z archívu. Je to meno silné, meno za ktorým sa skrýva veľký kus histórie. Prelude začal svoju históriu písať ešte v roku 1978 ako dvojdverové kupé s motorom umiestneným vpredu a s pohonom prednej nápravy. Druhá generácia prišla už o štyri roky a výroba sa rozbehla v roku 1982. V roku 1987 nasledovala tretia generácia, ktorá si na svoje konto pripísala prvé využitie riadenia oboch náprav v sériovom vozidle.
Seat osviežil svoje mestské modely. Nový dizajn, nové detaily, hodnotnejšie materiály - FOTO
V roku 1991 nasledovala štvrtá generácia a v roku 1996 nasledovala piata generácia. Na trhu vydržala do roku 2001. A odvtedy ubehlo bezmála 25 rokov bez mena Prelude v modelovom portfóliu japonskej značky Honda. Za štvrť storočia sa zmenilo veľa a za ostatné roky možno ešte viac. Teraz sa Prelude vracia, aby skúsila preniesť svoju bohatú históriu do náročnej súčasnosti.
Honda Prelude č. 6
6. generácia modelu prichádza po pauze, ktorá bola reálne dlhšia, než samotná sériová výroba všetkých generácií. No ťažké časy si žiadajú ťažké kalibre a nový Prelude by mal byť presne z tejto kategórie. Hans de Jaeger, senior viceprezident Hondy v Európe: „Návrat modelu Prelude netrpezlivo očakávali motoristickí nadšenci po celom svete od októbra 2023, keď sme prvýkrát predstavili koncepčný model. Model Prelude bol vždy ukážkou špičkového a inovatívneho inžinierstva a najnovšia verzia nie je výnimkou. Vďaka pôvabnému dizajnu, inovatívnemu režimu Honda S+ Shift a špičkovej plne hybridnej pohonnej jednotke, si vodiči aj spolujazdci budú želať, aby ich cesta nikdy neskončila.“
Mazda na autosalóne v Tokiu: Koncept kupé s turbo-rotačným motorom a zázrakom vo výfuku - FOTO
Štvrťstoročie neuplynulo len od odchodu piatej generácie modelu Prelude, ale toľko už Honda ponúka technológiu, ktorá je pre Prelude kľúčová – hybridnú sústavu bez potreby nabíjať. Čo však žiadna Honda doteraz nemala je nový systém automatickej prevodovky s fingovanými prevodmi, radením a obľúbeným rastom otáčok.
Prelude tak nemá byť pekné auto s vytočeným motorom ala vysávač, malo by pripomínať väčšmi staré dobré časy motorov VTEC, i keď je pravdou, že primárne sa o pohon kolies bude starať elektromotor tak ako v prípade iných vozidiel so systémom e:HEV. Posledným významným určujúcim faktorom pri tvorbe charakteru vozidla boli podvozkové komponenty prevzaté od modelu Civic Type R.