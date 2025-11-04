Honda Prelude prichádza. Hybridné športové kupé chce radosť z jazdy previesť do novej doby – FOTO

Honda Prelude nie je len také hocaké meno z archívu. Je to meno silné, meno za ktorým sa skrýva veľký kus histórie.
Honda’s all new Prelude e:HEV sports coupe
Honda Prelude so svojím modelom 6. generácie ponúka hybridnú sústavu bez potreby nabíjať. Foto: Honda.
Nová doba vážení. Dnes sú znakom športovosti hybridy. Ale pozor, nie len tie, ktoré sme poznali doteraz – plug-in hybridy. Športové majú byť aj full-hybridy. Teda autá, ktoré na športovosť nepotrebujú zástrčku. Za to potrebujú špeciálnu sústavu pohonu, ktorá zahŕňa jeden alebo viac elektromotorov a špeciálnu prevodovku. A to potrebujú preto, lebo bez toho už viac nemôžu existovať. Honda iba pred pár týždňami oficiálne ukončila éru zvanú čisto spaľovací Civic Type R. V krátkosti začína éru hybridného modelu Prelude.

Honda Prelude – už od roku 1978

Honda Prelude nie je len také hocaké meno z archívu. Je to meno silné, meno za ktorým sa skrýva veľký kus histórie. Prelude začal svoju históriu písať ešte v roku 1978 ako dvojdverové kupé s motorom umiestneným vpredu a s pohonom prednej nápravy. Druhá generácia prišla už o štyri roky a výroba sa rozbehla v roku 1982. V roku 1987 nasledovala tretia generácia, ktorá si na svoje konto pripísala prvé využitie riadenia oboch náprav v sériovom vozidle.

V roku 1991 nasledovala štvrtá generácia a v roku 1996 nasledovala piata generácia. Na trhu vydržala do roku 2001. A odvtedy ubehlo bezmála 25 rokov bez mena Prelude v modelovom portfóliu japonskej značky Honda. Za štvrť storočia sa zmenilo veľa a za ostatné roky možno ešte viac. Teraz sa Prelude vracia, aby skúsila preniesť svoju bohatú históriu do náročnej súčasnosti.

Honda Prelude č. 6

6. generácia modelu prichádza po pauze, ktorá bola reálne dlhšia, než samotná sériová výroba všetkých generácií. No ťažké časy si žiadajú ťažké kalibre a nový Prelude by mal byť presne z tejto kategórie. Hans de Jaeger, senior viceprezident Hondy v Európe: „Návrat modelu Prelude netrpezlivo očakávali motoristickí nadšenci po celom svete od októbra 2023, keď sme prvýkrát predstavili koncepčný model. Model Prelude bol vždy ukážkou špičkového a inovatívneho inžinierstva a najnovšia verzia nie je výnimkou. Vďaka pôvabnému dizajnu, inovatívnemu režimu Honda S+ Shift a špičkovej plne hybridnej pohonnej jednotke, si vodiči aj spolujazdci budú želať, aby ich cesta nikdy neskončila.“

Štvrťstoročie neuplynulo len od odchodu piatej generácie modelu Prelude, ale toľko už Honda ponúka technológiu, ktorá je pre Prelude kľúčová – hybridnú sústavu bez potreby nabíjať. Čo však žiadna Honda doteraz nemala je nový systém automatickej prevodovky s fingovanými prevodmi, radením a obľúbeným rastom otáčok.

Prelude tak nemá byť pekné auto s vytočeným motorom ala vysávač, malo by pripomínať väčšmi staré dobré časy motorov VTEC, i keď je pravdou, že primárne sa o pohon kolies bude starať elektromotor tak ako v prípade iných vozidiel so systémom e:HEV. Posledným významným určujúcim faktorom pri tvorbe charakteru vozidla boli podvozkové komponenty prevzaté od modelu Civic Type R.

