Škoda 1000 MBX - ikona šesťdesiatok pre nových fanúšikov. Škoda oživila ďalšie silné meno - FOTO

Duch šesťdesiatych rokov ešte úplne nevymrel. A ak by aj chcel, nemôže minimálne v našich končinách. Nielen pre film Pelíšky, ale aj pre ikonické autá z toho obdobia, medzi ktoré nepochybne patrí i model Škoda 1000 MB a aj jej „De Luxe” verzia s dvomi dverami menom 1000 MBX.
Práve týmto modelom sa inšpirovala dvojica mladých dizajnérov značky a stvorila koncept, ktorý prenáša konštrukčné riešenia i ducha tohto deduška medzi autami do novej éry.
1000 MB
Škoda 1000 MB patri k najlepšie rozpoznateľným škodovkám v histórii značky. Typické oblé svetlomety na vrchu prednej masky, vypuklé chrómované disky kolies, zreteľne odčlenená kabína od zvyšku karosérie i žiabre nad kolesami. Koncepcia s motorom vzadu a pohonom zadnej nápravy a výroba medzi rokmi 1964 až 1969 s celkovým počtom vyrobených vozidiel presahujúcich 400-tisíc exemplárov.
Tisícka v modelovom portfóliu značky z Mladej Boleslavi čiastočne nahradila model Octavia a po tisícke nasledovali stovka a stodesiatka. Model využíval menší radový OHV motor s objemom od cca 1000 do 1100 cm3 a s výkonom od 27 do 35 kW. Drobné auto malo motorizovať krajinu a malo byť typickým veľkosériovým ľudovým vozidlom. Nevyhli sa mu rôzne výrobné a konštrukčné nedostatky a tie najmä zo začiatku výroby spôsobili, že užívatelia začali označenie 1000 MB vysvetľovať ako „tisíc drobných bolestí.”
1000 MBX po starom
Model 1000 MBX bol odvodeným vozidlom od štandardného štvordverového auta typu sedan. Model bol prakticky identický čo do dĺžky a ostatných vonkajších rozmerov, odlišoval sa pri pohľade z profilu – namiesto dvojice dvier mal po oboch stranách iba jedny dvere s väčšou dĺžkou. Zaujímavým konštrukčným riešením bola absencia B-stĺpika, ktorý tvorili samotné dvere.
Dôvodom na túto úpravu bolo nepochybne zvýšenie praktickosti celého vozidla, konkrétne zjednodušenie nastupovania na zadné sedadlá. Nevýhodou bolo, že nový vynález – samonosná konštrukcia, na odstránenie výstuh v strede vozidla akosi nebola pripravená, ale to už sú veci vedľajšie. Model si aj za svoju krátku existenciu a len 2500 cca vyrobených exemplárov získal svojich fanúšikov a zaradil sa do zlatého fondu automobilky. Zvlášť preto, lebo to bolo auto so zvýrazneným štýlom a tak trochu voňalo luxusom.
Škoda vo svojej správe doslova píše: 1000 MBX je jedinečné kupé, ktoré sa krátko vyrábalo v 60. rokoch. Vtedajšia uvoľnená atmosféra z vozidla priam sála. Skutočne automobil vznikol a vyrábal sa na pozadí politických zmien, ktoré naznačovali viac slobody, progres a boli rýchlo zavrhnuté udalosťami z augusta 1968…