Nissan Sakura so šiltovkou je EV, ktoré netreba nabíjať. Môže za to práve výsuvný šilt - FOTO

Šiltovky ako súčasť športového odevu hráčov bejzbalu sa už dávno rozšírili do celého sveta a naďalej si žijú svojim životom. Myšlienka, že by šiltovky nosili aj autá nie je nová, no obvykle sa vyskytovala v animovaných seriáloch.
Nissan však túto praktickú ochranu pred slnkom nielenže nainštaloval na auto ako prvý, najmä ju povýšil z módneho doplnku, či tienidla na praktický doplnok slúžiaci v prospech samotného automobilu.
Šiltovka ne-šiltovka
Samozrejme, šiltovkou tento výsuvný panel nad čelným sklom nazývame azda len my. No do istej miery to je tienidlo pre čelné sklo. Akurát jeho účel je iný. Ide totiž o rozšíriteľný solárny panel, ktorý je umiestnený v zvýšenej streche vozidla typu Kei menom Nissan Sakura.
Tento drobný automobil je na trhu tri roky a Nissan teraz predstavil jeho novú verziu. Volá sa Ao-Solar Extender, teda solárny rozširovač, ktorý zväčšuje plochu solárnych panelov v streche. Tie dokážu aj s rozšírením generovať pekných 500 W výkonu, čo môže znamenať až 3000 km dodatočného dojazdu ročne.
Údaje Nissanu pritom hovoria, že užívatelia Sakuru používajú primárne na veľmi krátke trasy do školy, do práce, do obchodov a podobne. Väčšine z nich by tak dojazd 3000 km z panelov reálne stačilo na celoročný nájazd. Aj tým, ktorí s malou Sakurou najazdia viac ako 3000 km za rok však táto súprava panelov môže výrazne zjednodušiť život a dodať im väčšiu voľnosť.
500 Wattov
Rozšíriteľný solárny panel dosahuje maximálny výkom 500 W, teda 0,5 kW. Ide teda o pomalé ale zároveň šetrné nabíjanie vozidla. Rozšíriteľná časť, ktorá zo strechy vylezie elektricky bez potreby vystupovať z vozidla sa dá používať iba keď je automobil zaparkovaný. Podmienkou je, aby nebola zhoršená poveternosť, ktorá by mohla panelu uškodiť (dážď, silný vietor).
Solárny panel pokrývajúci celú strechu vozidla však funguje aj za jazdy a pôsobí zároveň ako predlžovač dojazdu. Výkon v zatiahnutom stave je pri ideálnych podmienkach 300 W. V prípade zamračeného počasia a dažďa dokáže panel zatiahnutý panel stále generovať energiu – približne 80 W. Generovať energiu nedokáže v podzemnej garáži a v noci… Keď je panel vysunutý, zároveň chráni čelné sklo pred priamym slnečným žiarením a znižuje prehrievanie interiéru, čím pomáha autu a jeho dojazdu aj znížením záťaže na prípadné klimatizovanie vozidla.