Mazda na autosalóne v Tokyu: Koncept kupé s turbo-rotačným motorom a zázrakom vo výfuku - FOTO

Mazda si pre domáci autosalón Japan Mobility 2025 pripravila naozaj divokú zmes nových produktov, vízií a unikátnych riešení. V tomto článku sa dozviete o všetkom podstatnom. Od konceptu nového kompaktného vozidla, cez koncept cross-coupe, až po plug-in hybridnú sústavu s dvojrotorovým Wankelovým motorom s prepĺňaním až po karbón-negatívne riešenia.
Mazda Vision X-Coupe
Azda najväčšiu pozornosť púta dlho očakávaný realistický koncept športového kupé od tejto ikonickej japonskej značky. Mazda automobilových nadšencov a fanúšikov jej vozidiel dlho naťahovala a striedavo ukazovala, zatajovala a odmietala, že by na športovom kupé novej éry pracovala, no teraz vidieť, že len čakala na vhodný moment a bod vývoja, z ktorého takpovediac nie je návratu.
Mazda je špecifická v tom, že neverí len na jediné riešenie – elektromobilitu a tvrdá, že kombináciou riešení šitých na mieru zákazníkom môže dosiahnuť omnoho zmysluplnejšiu štruktúru produktov a tiež efekt znižovania emisií, ktorý nie je len na papieri. A presne v tomto duchu je nové športové kupé s názvom Vision X-Coupe. Stále má dosť ďaleko od sériového automobilu, ale je zároveň oveľa bližšie k sériovému vozidlu, než všetky kresby a prípadné koncepty doteraz.
Kodo pokračuje
Dizajnový jazyk značky s názvom Kodo sa s Mazdou ťahá už viac ako desaťročie. Mazda sa v dizajne nesnaži o revolúcie a nové smerovania, dlhodobo si udržiava svoj dizajn a pokračuje v postupnom prirodzenom vylepšovaní. Kodo tak v novom poňatí hovorí o X-Coupe, že je Mazda a zároveň, že jazdí primárne na elektrinu. Všimnite si LED svetelné pásy na prednom nárazníku, ktoré obkresľujú typickú Kodo mriežku chladiča modelov minulých. Mazda tu tak ukazuje ako sa vysporiadala s potrebou menšieho chladiaceho výkonu elektromobilu a naznačila ako budú vyzerať ďalšie elektrifikované produkty značky.
Kupé sa vyznačuje krásnou dlhou kapotou, čistými plochami, jasnými líniami a plyno klesajúcou strechou v štýle fastbacku. Sotva viditeľné zadné sklo je zatlačené viac nadol k zadným polkruhovým svetlometom. K autu patria veľké disky kolies s malým podielom gumy pneumatík a bezrámová dvojica dverí. Model sa X-coupé nenazýva náhodou, proporcie naznačujú, že model v podvozku skrýva veľa techniky a je prirodzene vyšším autom ako by ste čakali od klasického kupé.
Wankel žije
Mazda už má v predaji elektromobil, respektíve plug-in hybrid, ktorý využíva spaľovací rotačný motor ako zdroj energie pre elektrický systém. Volá sa MX-30. Plug-in hybridným automobilom má byť aj toto kupé, avšak vyzerá to tak, že dvojrotorový motor s prepĺňaním by sa mohol vedieť zapájať do celej šou.
Táto otázka však nebola hlavnou témou pri predstavovaní modelu. V prvom rade ide o vozidlo s elektromotorom, batériou a rotačným motorom so systémovým výkonom 510 koní a vozidlo, ktoré dokáže zájsť 160 km na elektrinu a celkovo 800 km s využitím spaľovacieho motora. Vision X-Coupe má na dĺžku 5050 mm, šírku 1995 mm, výšku 1480 mm a rázvor 3080 mm.