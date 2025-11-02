SEAT osviežil svoje mestské modely. Nový dizajn, nové detaily, hodnotnejšie materiály - FOTO

SEAT je španielska automobilka, na ktorú sa v ostatnom čase akosi zabúda. To preto, lebo jej mladá dcéra menom Cupra dokázala úspechom, dizajnom a ťahom na bránku prekonať rodiča. SEAT ale nezostal zaskočený a ďalej tlačí na pílu v prospech Cupry. V nedávnej minulosti sa pritom aj vedenie koncernu zamýšľalo, či má SEAT po odčlenení a následnom úspechu Cupry vôbec budúcnosť. Odpoveď je áno.
SEAT toho roku oslavuje 75 rokov existencie a chce všetkým pochybovačom dokázať, že patrí aj do budúcnosti. K stratégii udržania súčasného modelového portfólia a následné vlastné profilovanie aj prostredníctvom modelov s alternatívnymi pohonmi patrí aj ďalšia modernizácia menších mestských modelov Ibiza a Arona.
Facelift – nové svetlá, nové nárazníky
Facelift oboch modelov je založený predovšetkým na úprave dizajnu vozidiel. Obe autá dostali modernizované svetlomety s novou grafikou, svetelným podpisom ale aj technikou. Svetlá majú zlepšiť viditeľnosť v noci vďaka vyššiemu jasu a dlhšiemu dosahu svetiel, no zároveň majú znižovať energetickú záťaž pre vozidlá. Upravená je maska chladiča s kosoštvorcovým matne-lesklým vzorom na mriežke.
Obe autá majú nový predný nárazník lakovaný vo farbe karosérie, pričom všetky technické komponenty asistenčných systémov majú kontrastné čierne orámovanie. Ibiza tiež dostala nový zadný nárazník. Obe autá majú vzadu nový finiš nápisov Ibiza a Arona. Písmená sú vo vyhotovení tmavý hliník. FR-ká majú na strednom stĺpiku laserom vytvorené logo FR a oba modely taktiež získali nové sady zliatinových diskov kolies v rozmeroch od 16 do 18 palcov.
Nové farby, nové materiály
Paletu farieb dostupných pre oba modely dopĺňajú nové svieže a „mladistvé” farby s názvami Liminal, Oniric a Hypnotic. Novinkou je aj možnosť nalakovať strechu v kontrastnej farbe. Teda, ono to až taká novinka nie, novinkou je, že okrem čiernej Midnight Black môžu mať autá strechu aj vo farbe Manhattan Grey. V kabíne si všimnete nové látky s vylisovanou textúrou s novými akcentmi na mriežkach ventilácie. FR-ko má teraz v štandarde pri oboch modeloch škrupinové športové sedadlá, volant môže byť potiahnutý perforovanou kožou.