Cupra Raval a Cupra Tindaya - dva koncepty, jeden blízko k sérii, druhý ako vízia budúcnosti - VIDEO, FOTO

Cupra predstavila začiatkom septembra hneď dva koncepty. Isteže to bolo na podujatí IAA Mobility, to je predsa jasné. Kým prvý menom Raval už bol pod kamuflážou podobne ako jeho súrodenec ID.Polo, Tindaya ukázala všetko čo mohla, aby zaujala. Jej úlohou je naznačiť akým smerom sa budú posúvať nasledujúce modely tejto mladej španielskej značky.
Cupra Raval
Raval si Cupra chystá už dlhšie. V podobe konceptu ho predstavila už pred zhruba dvomi rokmi. Jeho poslanie je jasné: dať malým mestským autám športový šmrnc a punc prémiovosti. Rozdiel medzi dva roky starým konceptom a takmer hotovým sériovým autom nejde poprieť.
Koncept vyzerá ako naozaj malé auto, no Raval odetý do kamufláže už vyzerá podstatne menej ako crossover a viac ako svalnatý hatchback. Model sa v portfóliu značky posadí na úplný zažiatok pod elektrický Born. Samozrejme, aj Raval bude elektrický a z obrázkov to vyzerá tak, že bude blízkym súrodencom pre elektrické ID.Polo, ktoré na tej istej výstave taktiež prišlo v kamufláži. Respektíve, Raval bude mať najbližšie k ID.Polo GTI, ktoré malo premiéru tiež v Mníchove a tiež zahalené.
Dizajn inšpirovaný Barcelonou
Raval preberá svoje meno od jednej z barcelonských štvrtí. El Raval Cupra hodnotí ako štvrť plnú nepretržitého pohybu a nespútanej energie a presne taký má byť nový model. Hold vzdáva štvrti nový model aj prostredníctvom kamufláže, ktorá je vlastne mapou časti Barcelony El Raval. Model má priniesť medzi malé autá esenciu športovosti značky, má priniesť emócie. Auto je orientované na vodiča s výrazným dizajnom a typickými krivkami značky.
Parametre neznejú zle
Cupra Raval bude stáť na novej stavebnici MEB+ pre malé autá. Model bude mať pohon výhradne prednej nápravy, avšak Cupra si pre verziu Raval VZ pripravila elektronicky ovládaný samosvorný diferenciál VAQ a spolu s ním aj kompletne vypínateľný ESC stabilizačný systém, no tiež športové sedadlá, športové pruženie DCC Sport a aj 19-palcové disky kolies so širšími lepivejšími gumami (235 mm).
Model má vo svojej takmer sériovej podobe na dĺžku 4046 mm, šírku 1784 mm, výšku 1518 mm a rázvor 2600 mm. Všetky verzie modelu Raval budú mať zníženú svetlosť a ESC nastavené tak, aby sa vodič mohol v zákrutách zabaviť. Model má byť dostupný v dvoch veľkostiach batérie a prinesie mnoho prvkov sériovej výbavy, ktoré v tejto veľkosti áut stále nie sú bežné. Premiéra hotového sériového modelu je naplánovaná na marec budúceho roka a auto pôjde v krátkom slede aj do výroby.
Cupra Tindaya
Koncept športového crossoveru menom Tindaya je pomenovaný po vulkanickom pohorí, ktoré sa nachádza na ostrove Fuerteventura v Atlantickom oceáne. Inšpirácia vulkanickým pohorím má byť viditeľná v dramatickom stvárnení karosérie, ktorá väčšmi než bežné auto pripomína exotické superšporty z dielne značiek ako Lamborghini, či Ferrari.
Kým mnohé dnešné koncepty nastavujú kabíny vozidiel v duchu oázy pokoja s možnosťou jazdy bez volantu, Cupra verí myšlienke, že bez vodiča, nie je skutočná Cupra. “Kým mnohí sa odkláňajú od vodiča, my zdôrazňujeme, na čom záleží – na prepojení vodiča a automobilu,” povedal Markus Haupt súčasný CEO Cupry.
Model má prednú časť v tvare výrazného “žraločieho nosa” v duchu súčasných modelov ako Formentor, no dizajn je dramatickejší, auto je širšie s výraznými bočnými nasávacími otvormi.
Žralok so svalnatým telom a skleneným hranolom v kabíne
Tindaya má na dĺžku 4,72 metra. Kolesá majú 23 palcov. Strecha ide pozvolne dolu v štýle fastbacku, z boku vidno výrazné línie, masívne blatníky. Strecha končí dvojitým spoilerom. Kabína je prevzdušnená protichodne otváranými dverami. Okamžite zaujme pretekársky volant a 24-palcový displej na palubnej doske.
Zážitok z jazdy má byť, a teraz pozor, fygitálny – fyzický i digitálny. Konfigurácia sedenia je 2+2, škrupinové sedadlá a kompaktná kabína by viac nedovolili. No a potom je tu ešte centrálny “klenot” – sklenený hranol, ktorým auto budíte k životu a meníte jazdné profily. Skrátka, dizajnéri sa riadne vyhrali.