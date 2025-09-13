Toto je nový Renault Clio. Značka svoj najpredávanejší model posunula do novej sféry - VIDEO, FOTO

Peugeot? Kia? BMW? Nie. Renault! Konkrétne Renault Clio vo svojej 6. generácii. Najúspešnejší model novodobej histórie a aktuálne najpredávanejšie auto v Európe dostane v šiestej generácii výrazne odlišný dizajn, než malo doteraz.
Model sa kompletne zmení a po 35. rokoch a 17-miliónoch predaných kusov sa ešte viac zameria na emócie. Dosiahne to unikátnou karosériou, ktorá vďaka hranám a integrovanému spoileru vzadu má pôsobiť ako malé kupé v kombinácii s päťdverovou karosériou, dlhšou kapotou a výraznými líniami.
Latino auto
To bol cieľ dizajnérov a tak sa aj nové Clio prezentuje. Auto má byť plné vášne, emócií, ale aj kvality, konektivity a výkonu. Model má byť viac latino, než doteraz. Nech už sa tým myslí čokoľvek, je zrejmé, že na dizajn tohto auta si urobí názor každý, no nie každý ho ocení.
Stručne a skrátka, Renault si povedal, že nebude konformný, bude svojský. A tak tu máme malý hatchback, ktorý vyzerá (ako všetci konkurenti naraz) ako celkom iné auto. Na dizajn si možno treba zvyknúť, ale bez ohľadu na tradície a očakávanú dizajnovú evolúciu, kontroverznosť sa nosí, najmä ak je podporená vynikajúcou výbavou a zaujímavou technikou.
Parametre nového Clia
Nový model medzigeneračne narástol. Kým Clio V. malo dĺžku 4053 mm, výšku 1439 mm, rázvor 2583 mm, nový model má dĺžku 4116 mm, výšku 1451 mm, rázvor 2591 mm a šírku 1768 mm. Auto stojí na rovnakých, avšak prepracovaných základoch s modernejšou technikou.
Kufor ponúkne do 391 litrov voľného objemu pre batožinu a ťažnosť vozidla je 900 kg. Hmotnosť auta začína na úrovni 1155 kg v závislosti od pohonnej jednotky.
Pohonné jednotky
K dispozícii budú tri motorizácie. Základnou bude verzia nového 1,2 litrového štvorvalca s výkonom 115 k a krútiacim momentom 190 Nm. Motor bude v základe spriahnutý so šesťstupňovou manuálnou, no za príplatok bude k dispozícii aj automatická EDC prevodovka. Eco-G je verzia trojvalca s pridávanou nádržou na LPG. Motor bude dostupný len s automatom EDC a jeho výkon bude 120 k.
Vrcholným motorom bude 1,8 litrový štvorvalec kombinovaný s multimódovou prevodovkou a elektromotorom v pokročilom full hybride. Systémový výkon bude 160 koní. Dosť, aby auto z 0 na 100 km/h zrýchlilo za 8,3 sekundy a pritom jazdilo s priemernou spotrebou 3,9 l/100 km. Model má s týmto motorom rekordne nízke emisie najmä vďaka intenzívnemu zapájaniu sa elektrického motora do pohonu predných kolies.
Kvalitne postavený interiér a služby v hatchbacku nevídané
Nové Clio bude ťažiť z nového informačno-zábavného systému založenom na službách Google. Dva spojené 10-palcové displeje môžu zobrazovať info až zo 100 externých apiek vrátane video stremovacích platforiem ako Prime Video, či HBO Max, ale tiež zabudovaných Google máp a Google asistenta.
Zákazníci dostanú k autu 2 GB voľných dát na mesiac na prvé tri roky, takže sem-tam aj videjko, no najmä nekonečný streaming služieb a audia aj cez prémiovú aparatúru od Harman Kardon s výkonom 410W.
Nový model ponúkne až 29 ADAS asistenčných systémov, výrazne zvýšenú pasívnu i aktívnu bezpečnosť a tri výbavy – Evolution, Techno a športovo-prémiový vrchol Esprit Alpine. Výroba bude prebiehať v Burse v Turecku, prvé autá prídu koncom roka.