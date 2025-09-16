Škoda Epiq - značka ukázala nové kompaktné SUV. Dostane vás nízkou cenou a bohatou výbavou - FOTO

Česko-nemecká automobilka Škoda si vo víre automobilových noviniek, ktoré sprevádzajú akciu IAA Mobility v Mníchove nachystala okrem konceptu elektrickej Octavie pod názvom Vision O aj niečo celkom iné.
Kým Vision O má pred sebou ešte dlhú cestu, model Škoda Epiq je takpovediac za rohom. Tzv. show car Epiq ukazuje veľmi autentický pohľad na nový základný SUV elektromobil značky, ktorý príde na trh už budúci rok.
Nová rodina nových áut
Rapídny rozvoj elektromobility, ktorý mnohí analytici predikujú a aj predikovali neprišiel v takej intenzite a tak skoro, ako mnohí očakávali. Pre elektrické autá naďalej zostávajú dva hlavné problémy – cena a nabíjanie. Kým sieť nabíjacích staníc sa najmä v rozvinutejších častiach Európy dramaticky zväčšuje, ceny elektromobilov akosi nechcú klesať tak rýchlo, ako by si zákazníci želali.
Koncern Volkswagen sa s cieľom dostupnej elektromobility odhodlal k zásadným investiciám a rokmi overeným postupom. Skúsenosti z doterajších elektrických modelov prenáša na novú generáciu kompaktných električiek, ktorých úlohou bude získať väčšie masy zákazníkov pre elektrickú mobilitu.
Toto je nový Renault Clio. Značka svoj najpredávanejší model posunula do novej sféry - VIDEO, FOTO
Tým najdôležitejším faktorom pre úspech v tomto snažení je nová úspornejšia platforma pre elektromobily, posun technológií batérií a najmä a predovšetkým – úspora z rozsahu. Rodina nových elektrických kompaktných vozidiel bude preto schádzať z jednej výrobnej linky a to naprieč značkami.
Už sme vám ukázali prvého zástupcu z tejto rodiny a jej konkrétnej časti menom SUV. Model Škoda Epiq je ďalším z nich. Spolu so zástupcom od Cupry/Seatu sa budú všetky štyri modely troch značiek vyrábať na výrobnej linke v Španielskej Navarre. Epiq bude mať sériovú podobu v polovici budúceho roka, no už teraz je jasné, že sa pozeráme na show car veľmi blízky budúcej realite.
Cena, štýl, priestrannosť, schopnosti… a zas cena
Na to, aby sa zákazníci rozhodli kúpiť si nové auto pre bežné vozenie je nevyhnutné, aby obstarávacia cena bola porovnateľná s novým podobne praktickým spaľovacím variantom. Práve preto majú cenovky týchto áut a Epiq nevynímajúc začínať pod úrovňou 25-tisíc eur. Ak by sme túto cenovú hladinu porovnali so súčasnými modelmi, rozdiel sa pohybuje v stovkách až v nízkych tisícoch eur.
Test: Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+. Športové kupé v prémiovom balení - VIDEO
Najmä s ohľadom na výkon pohonnej sústavy a prítomnosť automatickej prevodovky je 25-tisíc už dnes v segmente B-SUV úplne bežnou cenou vozidiel. Taká Škoda Kamiq s benzínovým motorom a automatickou prevodovkou (1,5 TSI 110 kW a 7DSG) je v akcii v cene 24 790 eur. Šanca získať si srdcia a peňaženky zákazníkov tu teda je, no všetko záleží aj na ostatných parametroch vozidiel.
410, 475 a 425
To sú čísla, ktoré približne opisujú model Epiq. 410 centimetrov by mal mať na dĺžku, čím sa zaradí na vrchol segmentu B-SUV, teda na miesta, kam dnes patria autá ako VW T-Cross, či práve spaľovacie alterego modelu Epiq – Škoda Kamiq.
475 litrov má mať objem batožinový priestor. To je o 75 litrov viac ako ponúkne Kamiq (400 l). 425 kilometrov je dojazd podľa WLTP. A to je zároveň jediný parameter, ktorý má benzínový Kamiq zásadne lepší.
Škoda Vision O - takto bude vyzerať elektrické combi Octavia i Superb - FOTO
Jeho dojazd na jedno tankovanie 50 l nádrže pri papierovej spotrebe 5,9 l/100 km je takmer 850 km. Dotankovanie je pritom hotové do pár minút. Nabitie Epiqu zaberie na rýchlonabíjačke zhruba polhodinu. Je teda jasné, že ani Epiq tento argument nedokáže vymazať.
Preto bude aj o rok, či o dva a o tri v ponuke ako Kamiq, tak aj Epiq. No tí, ktorí denne nenajazdia stovky kilometrov – čo je výrazná väčšina všetkých užívateľov osobných vozidiel, tí budú môcť na Epiq prejsť prakticky hneď. Ak pripustia, že príležitostné dlhšie trasy bude treba plánovať lepšie ako s Kamiqom.
Modern Solid na robustnom kompakte
Škoda má v palete elektromobilov Enyaq, Elroq a teraz príde aj Epiq. Všetky tri tieto autá bude spájať veľmi podobný dizajn, ktoreho črty určuje dizajnový jazyk Modern Solid. To platí o exteriéri, aj interiéri. Show car je odetý do matného laku Cashmere matt, maska Tech-Deck Face je stvorená z lesklého čierneho materiálu a spolu so svetlami dotvárajú „úsmev” vozidla.
A je to tu! Prvý model z radu Neue Klasse odhalený: BMW iX3 prichádza - FOTO
K tomu patria vyčistené plochy, jasné línie, veľké kolesá a T-čkové zadné svetlomety.. V kabíne sa Škoda zameriava na každodennú použiteľnosť a eko materiály, no samozrejme aj na praktické riešenia zastúpené Simply Clever produktmi.