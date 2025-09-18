Kia Stonic: Prepracovaný dizajn, nové funkcie a nové motory – FOTO

Kia Stonic je typickým zástupcom malých crossoverov patriacich do segmentu B. Stonic prišiel na trh ešte v roku 2017, o dizajn sa postaral dobre známy Peter Schreyer. Stonic je tu v prvej generácii už osem rokov a nič sa na tom nezmení minimálne ďalšie dva-tri roky. Automobil si predlžuje svoju púť po svetových cestách vďaka druhému dôkladnému faceliftu.
Ten výrazne mení dizajn, mierne upravuje vonkajšie rozmery, no najmä pridáva novú palubnú dosku s novými displejmi, ovládacími prvkami. Novinkou budú tiež dve pohonné jednotky založené na už dobre známom trojvalci s objemom 1,0 litra.
Motory a motorčeky
Stonic už roky patrí k relatívne častým zjavom na našich cestách. V očiach zákazníkov vie nad konkurenciou zvíťaziť vďaka vyššiemu posedu, dostatočne priestrannej kabíne, bohatej výbave a to v kombinácii so zaujímavými cenami. Ešte donedávna ste Stonic vedeli kúpiť s atmosférickými štvorvalcami, či s naftovým turbomotorom.
To sa však s príchodom prísnejších emisných noriem zmenilo a auto sa primárne spolieha na živý trojvalec dopovaný turbodúchadlom. To sa nezmení ani po druhom facelifte s tým rozdielom, že v ponuke pribudne aj rafinovanejšia mild-hybridná verzia s vyšším výkonom a nižšou spotrebou a emisiami i s modernizovaným dvojspojkovým automatom.
Toto je nový Renault Clio. Značka svoj najpredávanejší model posunula do novej sféry - VIDEO, FOTO
Benzínový trojvalec s turbom a s priamym vstrekovaním T-GDI bude mať 100 koní a 172 Nm. K dispozícii bude 6-stupňový manuál a 7-stupňová DCT prevodovka. Druhou možnosťou v ponuke bude mild-hybrid, ktorý taktiež budete môcť kombinovať so 6-stupňovou manuálnou a 7-stupňovou dvojspojkovou prevodovkou, avšak elektromotor pridá navyše 15 koní maximálneho výkonu. Pri dvojspojke tiež stúpne krútiaci moment zo 172 na 200 Nm.
Rozmery sú (takmer) rovnaké
Nie je úplne obvyklé, aby pri úprave jednej generácie modelu prišlo to isté auto s inými rozmermi, no v tomto prípade sú úpravy natoľko výrazné, že sa menia aj vonkajšie rozmery. Konkrétnu zmenu najviac vidieť pri dĺžke, ktorá sa vďaka celkom novým nárazníkom vpredu i vzadu zmenila o 25 mm.
Model má na dĺžku 4165 mm, šírka je 1760 mm, výška 1520, rázvor 2580 a svetlá výška je v závislosti od rozmerov kolies 165 mm (15-16 palcov) alebo 183 mm (17 palcov). V kufri je maximálne 352 litrov. Ak si zvolíte namiesto lepiacej sady dojazdové rezervné koleso, objem klesne na 332 litrov. Nádrž ponúkne 45 litrov.
Úpravy, ktoré priniesol facelift
Nový Stonic sa môže pochváliť naozaj dôkladne prepracovaným zovňajškom. Zmeny nárazníkov a svetiel model zaraďujú do portfólia aktuálnych modelov značky, ktorých dizajn ovplyvňuje filozofia “zjednotených protikladov.” Auto má bližšie k väčším SUV značky a vyzerá modernejšie. Predná maska nesie svetelný podpis v štýle Kia “hviezdnej mapy.”
Letné predaje ojazdených áut lámali rekordy, najžiadanejšie boli SUV a crossovery
Má výraznejšiu a viac štruktúrovanú prednú a spodnú mriežku chladiča i vynovené predné blatníky. Vzadu ide o nové rozloženie dverí batožinového priestoru, nový je aj podpis koncových svetiel a zadný nárazník má čistejšie tvary. K novinkám patria nové dizajny 16 a 17-palcových zliatinových diskov kolies i nové laky – zelenú Adventurous Green a modrú Yacht Blue.
V kabíne je Stonic iným autom
Hneď ako pozriete do kabíny, všimnete si duálny displej s 12,3 palcovými zobrazovadlami s vyšším rozlíšením. Jeden slúži ako digitálny prístrojový štít, druhý je displejom infotainmentu. Novinkou je tiež nový multimodálny dotykový displej, ktorý nahrádza klasické tlačidlové ovládanie vzduchotechniky. Nové rozhranie umožňuje jednoducho prepínať medzi nastavovaním systému HVAC a ponukou info-zábavy. Palubná doska má upravené tvary a nová je stredová konzola.
Prepojenosť a asistenčné systémy
Nový Stonic sa môže pochváliť rozšírenou ponukou asistenčných systémov ADAS. Zaujme modernizovaný systém na predchádzanie čelnej zrážke kombinujúci kameru s radarom, ďalej systém upozornenia na hroziacu kolíziu s vozidlom v mŕtvom uhle a systém bezpečného vystúpenia z vozidla, ktorý upozorňuje na riziko kolízie s približujúcim sa vozidlom/motorkou/bicyklom pri otváraní dverí.
Stonic získal taktiež inteligentný tempomat využívajúci dáta z GPS navigácie na úpravu rýchlosti pred zákrutou a podobne. K autu Kia ponúkne možnosť pripojiť si vozidlo s aplikáciou a tiež digitálny kľúč, ktorý sa v tejto kategórii áut prakticky nevyskytuje.