BMW radu 3 je tu už 50 rokov. Rad 3 vzišiel z auta, ktoré zachránilo značku – FOTO

BMW radu 3 jazdí po cestách na celom svete už viac ako päťdesiat rokov. Oficiálne výroba modelu začala v lete 1975. Odvtedy značka vyrobila viac ako 18 miliónov exemplárov v 18-tich závodoch v 13-tich krajinách sveta.
BMW 3 E21
Model nadviazal na sériu 02, ktorá podľa mnohých expertov finančne zachránila automobilku BMW a pomohla jej nájsť cestu ako sa odlíšiť od konkurencie. Rad 3 prišiel pôvodne ako dvojdverový sedan, respektíve kupé. Sprvu len so štvorvalcovými karburátorovými motormi. Neskôr prišli ako verzie so vstrekovaním, tak verzie s radovými šesťvalcami.
Auto bolo okamžite rozpoznateľné vďaka typickej maske s guľatými svetlometmi na čiernom podklade s negatívnym sklonom mriežky chladiča s ikonickými ľadvinkami v strede. Zaujímavým detailom bolo odlíšenie štvor- a šesť-valcových verzií prostredníctvom dodatočnej dvojice svetlometov vpredu. Automobil sa v kabíne vyznačoval kvalitne spracovaným interiérom s budíkmi a stredovým ovládacím panelom nakloneným v smere k vodičovi, čo sa stalo typickým prvkom modelom BMW na mnoho rokov.
BMW 3 E30
Rad 3 sa začal vyrábať v Mníchove, no už v roku 1980 spustilo BMW výrobu aj v závode v Dingolfingu. Bol to práve rad 3, ktorý značku primal rozšíriť výrobu aj do zahraničia. Závody sa otvárali v Južnej Afrike v meste Rosslyn a neskôr aj v meste Spartanburg v USA. Expanzia výroby pokračovala aj doma, keď v roku 1986 spustili výrobu modelu aj v treťom nemeckom závode v Regensburgu. V roku 1983 začala výroba novej generácie radu 3 s kódovým označením E30.
Opäť typické dizajnové znaky, no auto bolo uhľadenejšie a to aj vďaka zapojeniu počítača do dizajnu, rovnako tak vďaka využitiu vzduchového tunela a nárazových skúšok. Prvýkrát sa v ponuke radu 3 objavujú dodatočné karosárske varianty (po kupé a kabrio) ako štvordverový sedan a kombi. Platforma E30 bola zároveň prvou, na ktorej výrobca postavil športový variant menom M3. E30 zároveň disponovala prvýkrát pohonom všetkých kolies.
