Hyundai Nexo novej generácie: odpoveď pre tých, ktorí vodíku neveria - FOTO

Hyundai chystá vstup svojho vodíkového modelu Nexo druhej generácie na európske trhy. U nás o ňom nie je ani zmienka, no na Slovensku v ponuke nebol ani Nexo minulej generácie. Dôvod je jasný: kým v oblasti elektromobility patríme k úplnému chvostu EÚ, v oblasti vodíka sme až za tým pomyselným chvostom. Sľubovaná sieť vodíkových čerpacích staníc sa nezrealizovala a aj tá jediná v Slovnafte už nefunguje.
Vodík ako budúcnosť, alebo minulosť?
Aj keď vodíkové autá u nás nemajú prakticky žiadnu šancu na úspech (a svoje stanice zavrel aj jediný poskytovateľ v Rakúsku – OMV), na západe potenciál stále je, rovnako ako v niektorých ďalších lokalitách. Vodíkové autá aktuálne trpia na nedostatok záujmu zákazníkov, vysoké ceny vodíka a aj zmenšujúcu sa sieť čerpacích staníc. Aj mekka vodíka, ktorou bol štát Kalifornia v USA, prišiel prednedávnom o veľkú časť vodíkových staníc vplyvom uzavretia vodíkových čerpačiek značky Shell. Napriek súčasnému ústupu z pozícií to fanúšikovia vodíku nevzdávajú.
Vodík je naďalej vhodnou alternatívou pre tých, ktorí žijú v Nemecku, na severe Francúzska, vo Švajčiarsku a ďalších krajinách. Vo vodík navyše očividne veria aj veľké automobilky a naďalej investujú do tohto riešenia, pravdepodobne buď pre istotu, alebo s vierou, že súčasný pokles záujmu je len dočasný a vodíkové technológie získajú v budúcnosti vyššiu pozornosť a viac trhového podielu.
Výhody vodíka sú nesporné. Aj keď je v súčasnosti drahý (najmä zelený eko vodík) a technológia má obmedzenia, postupnými krokmi výrobcovia spolu s ďalšími zainteresovanými subjektmi technológiu posúvajú ďalej a dorovnávajú výhody elektromobility. Navyše stále platí, že načerpanie „plnej” vodíka trvá necelých 5 minút a k tomu sa baterkové autá síce blížia, no stále majú veľmi ďaleko vzhľadom na rýchlosť čerpania i dojazd na nádrž.
Hyundai Nexo: unikátny dizajn
Hyundai Nexo prišiel na svetlo sveta v roku 2018 a stal sa prvým globálne ponúkaným vodíkovým vozidlom značky. Hyundai pritom s vodíkom pracuje už takmer tri dekády, o čom svedčí aj vodíkový predchodca Nexa menom Tucson/ix35. Nexo II. predznamenal koncept Initium, ktorý Hyundai ukázal svetu pred rokom.
Teraz Nexo vstupuje do sériovej výroby, ktorá bude prebiehať v závode Ulsan v domovskej Južnej Kórei, kde sa modelu vo všeobecnosti darí najlepšie. Nové Nexo je väčšie, ponúkne väčší dojazd, výkonnejší systém i výkonnejšie palivové články, dodá tiež unikátny vzhľad a bohatú výbavu. Vstup na svetové trhy je naplánovaný na začiatok roka 2026.