Ford E-Transit Custom s dlhším dojazdom i s AWD - FOTO

Ford Pro rozširuje a vylepšuje ponuku najpredávanejšej dodávky v Európe. Model Transit s elektrickým pohonom bude po novom ťažiť z lepších parametrov pohonu i batérie a dostane tiež pohon všetkých kolies (AWD). Novinky sa dotknú všetkých áut vyrobených od začiatku roka 2026.
E-Transit Custom – s vylepšeniami
Zákazníci naprieč Európou si môžu elektrický variant modelu Transit zvoliť už od začiatku roka 2024. Ponuka modelu bude po novom vylepšená o dlhší dojazd a rýchlejšie nabíjanie. Za to môže primárne nová batéria s vyššou využiteľnou kapacitou, ktorá sa zvýšila zo 64 na 71 kWh. Výsledkom navýšenia kapacity využiteľnej na jazdu je o 10 percent dlhší dojazd na nabitie. To znamená, že E-Transit Custom dokáže odviezť všetko čo zákazník potrebuje do vzdialenosti 374 km bez nabitia.
Golf GTI Edition 50: Volkswagen spúšťa predaj najvýkonnejšieho Golfu GTI aj na Slovensku - FOTO
A ak už nabíjať treba, batériu možno nabíjať na DC stojane s výkonom do 125 kW. To znamená, že z 10 na 80 percent sa auto dostane po 29 minút dlhom prestoji. To je o 10 minút kratšie ako v doterajšej verzii. Zaujímavé je, že Ford dokáže zdvihnúť výkon nabíjania aj spätne autám, ktoré už boli vyrobené. Prostredníctvom OTA aktualizácií na diaľku „odblokuje” vyšší výkon nabíjania aj starším autám. Výsledkom bude skrátenie času nabíjania z 10 na 80 percent pri autách s dostupnou 64 kWh kapacitou baterky o 10 minút na celkovo 25 minút.
E-Transit Custom – s AWD pohonom
I keď pri väčšine užívateľov tvoria elektrické dodávky najmä koncové dopravné prostriedky – teda autá, ktoré sa potrebujú neustále pohybovať bez prestrojov v servisoch, no za deň sotva najazdia 300 km – pretože primárne jazdia v meste a okolí, nájdu sa aj takí, ktorí potrebujú viac ako len pohon jednej nápravy.
Najpredávanejší na Slovensku: Škoda Elroq. Tu sú 3 dôvody prečo kúpiť a 2 dôvody prečo radšej nekúpiť - FOTO
Ford Pro vidí budúcich zákazníkov pre AWD elektrický Transit Custom najmä tam, kde sa flotila daných zákazníkov pohybuje v náročnejších podmienkach. Či už z hľadiska regiónu, alebo z hľadiska povahy činnosti, ktorú zákazníci vykonávajú. Elektrická dodávka je vhodná nielen do severských, či alpských oblastí, ale aj na staveniská, či na vidiek, alebo pre tých zákazníkov, ktorí potrebujú odviezť tovary, materiály, či skrátka náradie mimo spevnených, či udržiavaných ciest. Elektrický E-Transit AWD ponúka užitočné zaťaženie 1 tonu a ťažnosť 2,3 tony.