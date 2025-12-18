Kia Seltos: nové kompaktné SUV s robustným štýlom a benzínovými motormi - FOTO

Kia na online podujatí s názvom Protagonista odhalila svoj nový globálny model menom Seltos. Ide o čisto spaľovací povoz pôvodom z Indie, ktorý sa chystá vyraziť na globálne trhy vrátane tých európskych. V ponuke má čisto spaľovacie benzínové motory vrátane atmosférického dvojlitrového štvorvalca.
Seltos – strategický produkt
Kia v tlačovej správe tvrdí, že Seltos je mimoriadne významným, ba priam strategickým produktom, ktorý má vyhovieť celosvetovému publiku a to ako novým dizajnom, tak doplnkovými technológiami. Dizajn má na svedomí šéf dizajnu značky Karim Habib, ktorý sa okrem modelov BMW v minulosti ako rad 7 (F01, G11) postaral o súčasnú tvár modelov Optima, Sorento, či EV6 a EV9. Nečudo teda, že druhá generácia modelu Seltos pôsobí ako zmenšený súrodenec aktuálneho Sorenta.
V našich končinách sa Seltos zaradí pod model Sportage a priamo na miesto, ktoré doteraz u nás zastupoval model Niro. Zatiaľ to však nevyzerá tak, že by dizajnovo útlejšie Niro malo niekam odchádzať, je tak možné, že budú istú dobu koexistovať, hlavne pri pohľade na motorovú ponuku nového Seltosu. Niro je však zo svojich pozícií vytláčané aj kompaktným EV3 elektromobilom, takže je veľmi pravdepodobné, že Seltos je ďalším klincom do rakvy súčasného Nira.
Iba spaľováky a nie malé
Model Seltos druhej generácie má v technických parametroch zapísanú celkovú dĺžku 4430 mm, šírku 1830 mm, výšku 1600 mm a rázvor 2690 mm. Auto stojace na modernej platforme Kia K3, ktorá tvorí v rôznych formách základ modelov ako Niro, či K4 má v čase uvedenia v ponuke tri motorizácie s hneď niekoľkými typmi prevodoviek.
Základom je 1,6 litrový turbomotor T-GDI s výkonom 180 k a krútiacim momentom 265 Nm, ktorý je kombinovateľný so 7-stupňovou DCT prevodovkou alebo 6-stupňovým manuálom. Nad ním stojí motor s rovnakým objemom, avšak s výkonom 193 koní a s krútiacim momentom 265 Nm v kombinácii s 8-stupňovým klasickým meničovým automatom. Posledným v ponuke je najväčší 2,0 litrový benzínový motor s výkonom 149 koní a s krútiacim momentom 179 Nm. Ten má tretí automat do foroty: CVT prevodovku.
Zákazníci budú mať k dispozícii aj doplnkový pohon všetkých kolies s viacprvkovým zavesením vzadu a viacerými jazdnými režimami. V budúcom roku má do ponuky prísť aj hybridná verzia, ktorá by mala poskytovať okrem nižších spotrieb v meste a nižších celkových emisií aj funkcie ako V2L na napájanie externých zariadení. Je pravdepodobné, že keď Seltos príde do Európy z vyššie uvedenej ponuky bude mať k dispozícii iba prvý menovaný motor a ďalšie hybridné verzie.