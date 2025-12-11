Golf GTI Edition 50: Volkswagen spúšťa predaj najvýkonnejšieho Golfu GTI aj na Slovensku - FOTO

Importér značky Volkswagen oznámil spustenie objednávkového systému na model Golf GTI Edition 50. Nová verzia je už x-tou v poradí a opäť posúva latku o kúštik vyššie. Vlastne tak vysoko, že jediný Golf, ktorý je silnejší (okrem golfského prúdu) je Golf R, no aj to len o málinko.
Golf GTI Edition 50 však narozdiel od R-ka verí v tradičný pohon automobilov kategórie hot-hatch, a síce všetku svoju silu prenáša výhradne na predné kolesá a to aj prostredníctvom riadeného a špecificky nastaveného samosvorného diferenciálu medzi kolesami s podporou elektronickej uzávierky XDS. Model prichádza do ponuky, aby oslávil 50 rokov od príchodu prvej generácie Golfu GTI.
Golf GTI Edition 50 – viac výkonu, lepší na okruhu
Golf GTI Edition 50 si do technických údajov zapísal maximálny výkon 239 kW (325 k) a maximálny krútiaci moment 420 Nm. To je o 44 kW (60 k) viac ako štandardný sériový Golf GTI a o 18 kW (25k) viac ako doteraz najvýkonnejší model z radu GTI-čok menom GTI Clubsport. Vďaka týmto úpravám dokáže zrýchliť z 0 na 100 km/h za 5,3 sekundy, čo je vzhľadom na pohon prednej nápravy zvlášť dobrý čas.
Pôvodné údaje k vozidlu pritom naznačovali posun maximálnej rýchlosti na 270 km/h, no podľa cenníka zverejneného slovenským importom nemá Edition 50 elektronický obmedzovač maximálnej rýchlosti, takže teoreticky by auto malo vedieť fičať ešte vyššou rýchlosťou, než tých 270 km/h.
K športovým a jazdným parametrom treba okrem balíku spolupracujúcich komponentov pod názvom Systém riadenia jazdnej dynamiky patria aj nové kované disky, a tiež adaptívne DCC tlmiče, ktoré má Päťdesiatka v základe. Rovnako má v základe zníženie podvozku o 15 mm v porovnaní so štandardným Golfom, avšak táto fičúra je spojená s GTI označením takpovediac od nepamäti.
Dizajn je o detailoch
Pravdou je, že už samotný Clubsport pôsobí mimoriadne prepracovane, a keďže Edition 50 sa od Clubsportu odráža a ide ešte ďalej, nezainteresované oko medzi nimi len ťažko hľadá rozdiely. Ale také oko radšej vypichnúť, všakže!? Model má v základe 19-palcové disky z ľahkých zliatin s názvom Queenstown v červenej farbe s dynamickými krytmi stredov kolies s nápismi GTI, ktoré zostávajú aj po zastavení vždy vo vodorovnej polohe.
Model má vo výpočte výbavových prvkov športové sedadlá s integrovanými opierkami hlavy s typickým károvaným poťahom v kombinácii so zelenou líniou odtieňa Racing Green a prvkami zo syntetického velúru. K sedadlám sa pevne viažu aj červené bezpečnostné pásy. Volant má nový dizajn, radiace páčky pod volantom sú „dekorované” logom GTI 50. A keď sa pozriete do spodného poschodia kabíny pod vodičom, nájdete tam pedále z nehrdzavejúcej ocele s červenými protišmykovými prvkami.