Mercedes GLB novej generácie: elektrický i spaľovací. Priestranný i luxusný – FOTO

Mercedes GLB druhej generácie prechádza na novú pokročilú multi-energetickú platformu značky, na ktorej je už postavená napríklad nová CLA. Model sa vyznačuje kompletne prepracovaným exteriérom aj interiérom, odlišnými rozmermi a tak ako CLA, aj GLB je model doslova prešpikovaný technikou.
Nový prírastok
GLB je relatívne nový prírastok do rodiny kompaktných Mercedesov. V minulej generácii bol odvodený od modelu GLA ako jeho praktickejšie alterego. Na relatívne skromných vonkajších rozmeroch (vzhľadom na prémiové auto), vedel ponúknuť tri rady sedadiel. Aj preto sa stal populárnou rodinnou voľbou a Mercedes ho preto preniesol aj do novej generácie.
Kia Seltos: nové kompaktné SUV s robustným štýlom a benzínovými motormi - FOTO
Pritom GLB už v minulej generácii ponúkalo recept, ktorý ponúka aj nová generácia. A síce: okrem spaľovacích pohonných sústav bola k dispozícii aj elektrická verzia, respektíve verzie. Výhodou generačného posunuje vyššia integrácia elektrických komponentov, ktoré v prípade tejto novej platformy tvoria primárny pohonný systém. Pre spaľovacie motory len „zostalo” miesto.
To pre spaľovacie motory neznamená prakticky nič (respektíve uvidíme, čo povedia servisáci v servisoch, ale tí sa budú sťažovať beztak), naopak pre elektrické varianty to znamená viac priestoru pre batériu, viac priestoru pre nové pohonné jednotky a s tým súvisiaca väčšia priestorová ponuka vo vozidle.
Auto so supermozgom
Tými najvýznamnejšími zmenami sú technologické posuny, najmä prechod z x riadiacich jednotiek do systému, ktorý funguje na princípe supermozgu, teda centrálneho systému so superpočítačom v úlohe mozgu, ktorý združuje všetky systémy pod jednu strechu a to prostredníctvom operačného systému MB.OS.
Vďaka integrácii až dvoch umelých inteligencií a vďaka neustálemu pripojeniu na Mercedes Cloud sa auto má stať spoločníkom, ktorý myslí, učí sa a rozvíja spolu so svojim vodičom. Kým množstvo káblových zväzkov, výkon procesorov a rýchlosť pripojenia na cloud sú pre bežného užívateľa skryté a zdanlivo vedľajšie, to s čím prichádza neustále do kontaktu je zhrnuté pod MBUX systémom s virtuálnym asistentom.
S asistentom možno viesť komplexné rozhovory, viacdielne dialógy, pričom tento asistent skrytý pod oslovením Hej, Mercedes pracuje na základe dvoch konkurenčných umelých inteligencií, pričom každá má na starosť niečo iné. Jedna z nich – ChatGPT4o a vyhľadávač Microsoft Bing Search fungujú ako agenti v oblasti znalostí, no a Automotive AI Agent od Google Cloud zas pracuje na základoch Gemini AI a je integrovaný do navigačného systému. To znamená, že má prístup k informáciám z platformy Google Maps a na základe nich vie poskytovať používateľom personalizované odpovede na otázky súvisiace s navigáciou.