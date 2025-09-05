Nový Volkswagen T-Roc: úspornejší, sofistikovanejší a vyspelejší - VIDEO, FOTO

Volkswagen pred pár dňami predstavil dlhoočakávanú druhú generáciu modelu T-Roc. Crossover, či ak chcete SUV model, prichádza s výhradne hybridnou ponukou motorizácií. Ako prvý model značky príde s novým full-hybridným systémom.
Naň si ale budú musieť zákazníci počkať minimálne do budúceho roka. Slovenský Volkswagen otvára objednávky už tento mesiac, no prvé kusy prídu na naše cesty až začiatkom roka budúceho. Dizajnovo výrazne osviežený model je väčší, stojí na novšom vydaní platformy MQB a získal tak množstvo nových funkcií a asistenčných systémov.
Motorová ponuka (zatiaľ) bez nafty
Volkswagen T-Roc prvej generácie prišiel na trh v roku 2017. Druhá generácia sa tak objaví po úctyhodných deviatich rokoch. Volkswagen pri T-Rocu prekonal tradičný šesť až osem-ročný generačný cyklus z jasného dôvodu – pri modeli T-Roc ho skrátka vôbec netlačila topánka a auto sa predávalo výborne po celom svete aj keď už nebolo najmladšie. Dôvod na jeho úspech je jasný: kompaktné rozmery, štýlová karoséria, široká paleta motorov, dobrá výbava, dobrá cena.
Audi predstavilo nové SUV Coupé - Q3 Sporback - FOTO
Ponuka motorov už takou silnou stránkou ako pri prvej generácii nebude. V ponuke sa neobjavuje zmienka o naftových motoroch, no ani o predajne úspešných základných spaľovacích troj a štvor-valcoch. Namiesto nich si pod prednú kapotu tohto kompaktu môžete zakúpiť nový mild-hybridný štvorvalec s objemom 1.5 litra, ktorý je kombinovaný výhradne s automatickou 7DSG prevodovkou.
Motor 1.5 eTSI si budete môcť kúpiť s výkonom 85 kW (115 k), alebo 110 kW (150 k). Neskôr sa do ponuky votrie aj dvojlitrový inovovaný štvorvalec, ktorý taktiež prejde na mild-hybridnú sústavu. Motor 2.0 eTSI príde ako pre vyšší výkon, tak aj pre pohon všetkých kolies 4Motion, ktorý bude využívať ako jediný. Nafta by sa údajne mohla časom vrátiť, no minimálne v prvý rok produkcie to nebude.
Volkswagen T-Roc bude mať to, čo žiaden iný VW: FHEV
Nasledovať neskôr v čase budú dva nové FWD hybridy s výkonom 136 koní a s výkonom cca 170 koní. Nové hybridy sľubujú približne 15 percentnú úsporu paliva v porovnaní s najnovšími mild-hybridmi a zároveň dodajú vyšší podiel čisto elektrického jazdenia najmä v nižších mestských rýchlostiach.
Renault ukáže už o pár dní v Mníchove Clio 6. generácie. Pridá k nemu zopár pokladov – FOTO
Fullhybrid od VW bude založený na tej istej technike ako mild-hybrid – 7DSG a 1.5 TSI so značnými úpravami v kombinácii so samostatným silnejším elektromotorom schopným zaberať aj vo vyšších rýchlostiach. Je teda jasné, že srdcom celého systému bude práve dvojspojková prevodovka, ku ktorej bude pravdepodobne priamo v jednom obale integrovaný elektromotor podobne ako pri plug-in hybridoch značky, no tu sa bude musieť pohonná sústava spoľahnúť iba na energiu, ktorú si sama dokáže vyrobiť.
Jedným dychom ale treba dodať, že aj keď systém pravdepodobne pôjde na vyššie napätie a elektromotor bude silnejší, 15 percentná úspora paliva v porovnaní s mild-hybridom nie je až taká dychberúca. Pre Volkswagen je ale kľúčové, že T-Roc s týmito motormi bude schopný papierovo jazdiť so 100 g/km CO2. Na záver tejto časti ešte jedna správa – bude aj športové R-ko. Viac však zatiaľ nevieme.
Príplatky už nemajú byť nepriateľom
Ak ste si niekedy konfigurovali nový model Volkswagenu, isto viete, že množstvo príplatkových prvkov je obrovské a pomerne neprehľadné.
Rok od historického konceptu tu máme sériový model. Volkswagen FIRE+ICE je po 35 rokoch späť - FOTO
V nedávnej minulosti sa VW snažil neprehľadnosť korigovať prostredníctvom doplnkov združených do balíčkov, teraz priznáva, že ani to nie je dosť jednoduché a priateľské pre zákazníka, a tak T-Rocu zjednodušuje ponuku ešte viac. Množstvo paketov produkťáci zredukovali o 50 percent a každý z nich naviazali na konkrétnu výbavu. Tie sú „T-Roc”, „Life”, „Style” a „R-Line”.
Viac priestoru, viac technológií
Nový T-Roc je o 12 cm dlhším autom ako predchádzajúca generácia. Dĺžka je tak 4373 mm, rázvor tiež narástol – o 2,8 cm. Výsledkom je, že kabína je vzdušnejšia a aj za vodičom a spolujazdcom s výškou 185 cm sa vtesnajú skutoční ľudia s rukami a nohami normálnych rozmerov. Fajn.
Hrdý Mercedes chce motorové srdcia od Bavorov z BMW. Črtá sa neuveriteľná spolupráca medzi konkurentmi - FOTO
Model stojí na vynovenej stavebnici MQB Evo rovnako ako jeho väčší súrodenci Tiguan a Tayron. V kabíne tak nájdete veľké informačno-zábavné displeje, najmodernejšie asistenčné systémy, pripojenie na net, vysokú konektivitu i napríklad head-up displej.
V kufri je o 30 litrov voľného objemu viac – celkovo 475 litrov a auto si vďaka úpravám zovňajšku môže pripísať zníženie koeficientu odporu vzduchu na 0,29 cd. Model bude u nás štartovať na cene 25 490 eur.