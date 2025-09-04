Peugeot 308 a 308 SW – nová dramatickejšia tvár a nová technika – FOTO

Peugeot dôsledne aktualizoval súčasnú generáciu kompaktných modelov 308 a 308 SW. Autá dostali novú dramatickejšiu masku, novú techniku, vylepšený infotainment a doplnky. Objednávky na faceliftované modely značka otvorí v októbri tohto roku.
Francúzsky šarm s drámou v očiach
Dlhodobo sa dizajn modelov značky Peugeot spolieha na tzv. mačacie pazúry a výraznú tvár pripomínajúcu majestátneho leva. Koniec koncov, leva majú Peugeoty aj v znaku. Francúzske šelmičky sa tak po novom môžu pochváliť svietiacim logom, upravenou maskou s novými prieduchmi zlepšujúcimi aerodynamiku a novými dizajnami diskov.
Súčasná generácia modelov 308 a 308 SW priniesla do segmentu nižšej strednej triedy logo, ktoré integrovalo radarový snímač. Facelift toto logo navyše rozsvietil a vytvoril tak vlastný svetelný podpis začínajúci na predných združených svetlometoch na bokoch masky a končiaci práve pri vysvietenom levovi. Novinkou sú tiež pazúriky v dizajne svetiel.
Vysvietené logo má v základe výbava GT. Výbavy GT a GT Exclusive podčiarknu novú vysvietenú masku matrixovými LED svetlami. Tri nižšie výbavy Style, Business, Allure si vystačia s Full LED svetlometmi. Paleta diskov zahŕňa dizajny vo veľkosti 17 a 18 palcov, elektrické verzie modelu majú v štandarde osemnástky. Nové sú aj farby, obe v odtieňoch modrej. Pre krátky hatchback 308 je nová modrá Lagoa, pre kombi modrá Ingaro.
Interiér s malými zmenami, no veľkou výbavou
Zmeny sa dotkli aj interiéru, aj keď iba jemne. Zmenená je grafika pre združený prístrojový panel pred vodičom s 3D efektom, upravené je ambientné osvetlenie s novými možnosťami, Peugeot tiež zamiešal výbavy a finiše. Cieľom bolo zvýrazniť unikátnosť a pridať pocit prémiovosti aj materiálmi ako hliník, či Alcantara.
SW-čko ponúka zadnú trojlavicu a výbavy Allure, GT a GT Exclusive pri SW Hybrid ponúknu dve polohy batožinového priestoru s objemom od 598 litrov. O priestore, respektíve o priestorovom zvuku hovorí Peugeot aj pri Hi-Fi systéme od firmy Focal. 10 reproduktorov, 12-kanálový zosilňovač a výkon 690 W majú v kabíne týchto vozidiel poskytnúť takmer prémiový zvuk.
Modely bude možné sledovať a spojiť s aplikáciou MyPeugeot, ktorá pri plug-in hybridoch a električkách ponúkne diaľkové ovládanie klímy a kúrenia auta. Model v rámci rozšírenia konektivity ponúkne bezdrôtový CarPlay i Android Auto a ponúkne 4 USB-C porty (dva vpredu/dva vzadu). Ekologicky zmýšľajúcich zákazníkov poteší okrem iného vysoká miera využitia recyklovaných materiálov.
Oba modely tvoria z 31 % z celej hmotnosti vozidla recyklované materiály. Tam patrí ocel, hliník, no tiež polyméry a biomateriály. Pri oceli je podieľ recyklátu 33 %, pri hliníku 58 %. Pri oboch karosériách tak objem recyklovaných materiálov presahuje 400 kg z hmotnosti. Model sa bude aj po facelifte vyrábať vo Francúzsku.
Ponuka spaľovacích motorov
Tak ako doteraz, tak aj odteraz má nový Peugeot 308 v oboch karosárskych verziách (hatchback a SW – kombi) k dispozícii ako spaľovacie, tak čisto elektrické pohony. Potešujúcou správou pre flotilových zákazníkov i pre tých, ktorí so svojimi autami najazdia denne stovky kilometrov je, že v cenníku sa nachádza aj 1,5 litrový BlueHDI motor, ktorý zostáva v ponuke s 8-stupňovou automatickou “meničovou” prevodovkou od Aisinu.
Výkon je 130 koní, spotrebu očakávajte okolo 5 litrov v závislosti od jazdného štýlu. Druhou, o trošku menej konzervatívnou, možnosťou je tzv. hybrid, ktorý v cenníku nahrádza všetky doterajšie mild-hybridy. Posilnený hybridný systém je naďalej založený na 1,2 litrovom turbomotore (už s reťazou) a mild-hybridnou 48V architektúrou.
Motor bude v ponuke s dvojspojkovou elektrifikovanou prevodovkou e-DCS6 a systémový výkon dosiahne 145 koní. Vďaka výraznejšiemu zapojeniu elektromotora dokáže hybrid jazdiť v meste až 50% celkového jazdného času bez spusteného spaľovacieho motora, čím dokáže zreteľne ušetriť spotrebu i emisie v meste.
Nad naftou a mild-hybridom sa vyníma ponuka plug-in hybridného systému taktiež s novou automatickou dvojspojkovou elektrifikovanou prevodovkou. Systémový výkon je 195 koní. Plug-in kombinuje 1,6 litrový štvorvalec s turbom a elektromotor, ktorých vzájomnú spoluprácu sprostredkúva 7-stupňová e-DCS7 prevodovka.
Plug-in hybrid druhej generácie čerpá silu z nádrže, no najmä z väčšej batérie s celkovou kapacitou 17,2 kWh. Baterka tak poskytne dojazd 85 km na elektrinu. Slabinou v porovnaní s konkurenciou môže byť absencia DC nabíjania – AC-čko poskytne výkon 7,4 kW. S ním sa baterka nabije doplna za pekné 2 hodiny a 5 minút.
Električky
Modely E-308 a E308SW získajú zákazníci s moderným elektromotorom poháňajúcim prednú nápravu. Ponúkne výkon 115 kW (156 k) a krútiaci moment 270 Nm. Architektúra systému zostáva naďalej na 400V, batéria má celkovú kapacitu 58,4 kWh (55,4 netto).
DC nabíjanie je možné s výkonom do 100 kW, AC s výkonom 11 kW. Dojazd modelu E-308 je o 34 km vyšší vďaka úpravám aerodynamiky a efektívnosti a dosahuje 450 km podľa WLTP.