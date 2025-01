Ani bohatá snehová nádielka ich neodradila. Šláger Premier League sa uskutoční podľa plánu - FOTO

Ani nepriazeň počas v celej krajine neohrozí nedeľňajší šláger 20. kola anglickej Premier League medzi lídrom tabuľky FC Liverpool a trápiacim sa Manchestrom United.

Veľkú Britániu zastihlo v ostatných hodinách silné sneženie a komplikovalo fungovanie letísk, cestnej aj železničnej siete či dodávku energií. Napriek všetkému sa súboj na štadióne Anfield Road začne podľa plánu o 17.30 h SEČ.

FC Liverpool má na čele hodnotenia náskok piatich bodov pred londýnskym Arsenalom, k dobru však má dve stretnutia vrátane toho nedeľňajšieho. „Červení diabli“ sú až na 14. pozícii a od pásma zostupu ich delí sedem bodov.

Zástupcovia oboch súperov absolvovali bezpečnostné rokovania s miestnymi úradmi a dospeli k riešeniu, že súboj sa uskutoční, keďže nie je ohrozený žiadny z účastníkov podujatia.

Today’s fixture against Manchester United will go ahead as planned. Two safety meetings were held earlier to assess the weather and travel conditions.

We thank everyone involved in helping us to get this game on today. If you’re travelling to Anfield then please take extra…

— Liverpool FC (@LFC) January 5, 2025