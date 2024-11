Analytici nedávajú Slovanu Bratislava nádej. Zhodnotili ich šance na postup do vyraďovacej časti Ligy majstrov (foto)

V doterajšom priebehu ligovej časti Ligy majstrov 2024/2025 nezískal úradujúci slovenský šampión ešte ani bod. ŠK Slovan Bratislave je po štyroch dueloch na dne 36-člennej tabuľky so skóre 2:15.

Ani jeden bod nezískali ani ďalšie štyri tímy, tie sú však na tom lepšie v počte strelených a inkasovaných gólov.

Analytici z Football Meets Data na základe päťciferného počtu simulácií zostávajúcich duelov vyrátali, že „belasí“ majú šancu iba 0,1 percenta na prienik do Top 2024 a tým pádom do vyraďovacej časti. A nádej na priamy postup do osemfinále už pre Slovan podľa uvedeného definitívne zhasla.

AC Miláno má až 98-percentnú nádej

V utorok podvečer nastúpi slovenský zástupca doma proti talianskemu veľkoklubu AC Miláno, ktorý zo štyroch zápasov vydoloval šesť bodov a patrí mu až 20. pozícia.

Podľa spomenutej analýzy má až 98-percentnú nádej na postup a takmer 37 percent simulácií dopadli tak, že Taliani sa dokonca dostali do Top 8.

Lídrom je FC Liverpool

Lídrom hodnotenia Ligy majstrov 2024/2025 je zatiaľ anglický FC Liverpool, ktorý je stopercentný. Všetky simulácie poslali „The Reds“ do vyraďovačky a len deväť percent z nich dopadlo tak, že sa zverenci trénera Arneho Slota neprebojovali priamo do osemfinále.

Šanca na postup ďalej na úrovni aspoň 99 percent majú aj Inter Miláno, Sporting Lisabon, Borussia Dortmund, FC Barcelona, Atalanta Bergamo a AS Monaco.

Viac ako polovica simulácií pritom dala viac ako 50-percentnú nádej na priamy postup do osemfinále pre päť tímov vrátane Liverpoolu. Medzi šestnástkou najlepších by podľa uvedeného nemali chýbať ani Inter, Sporting, Borussia a Barcelona.