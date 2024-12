Aktivisti žiadajú vymeniť členov Rady Fondu na podporu umenia nominovaných Šimkovičovou

Aktivisti z prostredia kultúrnej obce žiadajú poslancov parlamentu, aby s okamžitou platnosťou odvolali členov Rady Fondu na podporu umenia (Rada FPU), konkrétne nominantov ministerstva kultúry pod vedením Martiny Šimkovičovej (nom. SNS) Matúša Oľhu, Petra Grutku, Adrianu Tomičovú, Slavomíra Lopúcha, Richarda Rikkona a Ondreja Zimku.

Požiadavky aktivistov

Ako sa uvádza vo vyhlásení Platformy Otvorená Kultúra! a siete pre nezávislú kultúru Anténa, aktivisti zároveň požadujú, aby boli do Rady FPU namiesto nich vymenované osobnosti kultúrnej obce, ktoré spĺňajú zákonom stanovené podmienky, transparentne preukážu svoju odbornosť a verejne deklarovanú podporu príslušnej časti kultúrnej obce.

„Fond na podporu umenia je verejnoprávna inštitúcia, ktorej poslaním je finančne podporovať umelecké aktivity, kultúru a kreatívny priemysel. Vďaka jeho zdrojom sa rozvíjajú umelecké žánre na celom spektre – od tradičných po súčasné, podporu získavajú aj regionálne múzeá, galérie, knižnice, lokálne umelecké združenia, kultúrne centrá aj kultúrne akcie,“ uvádza sa vo výzve. Znefunkčnenie FPU alebo znefunkčnenie jeho podporných schém znamená podľa aktivistov ohrozenie kultúry na všetkých jej úrovniach – od neprofesionálnej po profesionálnu, a vo všetkých regiónoch od hlavného mesta po najmenšie obce Slovenska.

Na problém upozornila Zora Jaurová

Nominanti ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nom. SNS) vo Fonde na podporu umenia (FPU) prišli nečakane v stredu do práce, nevedeli však vysvetliť vlastné navrhované zmeny v súvislosti s rokovacím poriadkom a štatútom fondu. Upozornila na to poslankyňa a podpredsedníčka Výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá Zora Jaurová (PS).

Zároveň avizovala, že bude iniciovať osobitné zasadanie výboru pre kultúru a médiá. Predvolať navrhuje aj zástupcov Fondu na podporu umenia, ako aj zástupcov ministerstva kultúry.

Hrozí paralyzovanie celého fondu

Poslankyňa pripomenula, že na zasadnutí Rady Fondu na podporu umenia navrhli zásadné zmeny v interných dokumentoch fondu, ako je rokovací poriadok či štatút fondu. Podľa Jaurovej by sa tak zásadným spôsobom zmenilo nielen fungovanie fondu, ale úplne by ho paralyzovali.

„Napríklad by fond musel zrušiť doteraz všetky vyhlásené výzvy. Mnohé z navrhovaných zmien boli v rozpore so zákonom o Fonde na podporu umenia. Navyše ich predkladatelia ani nevedeli vysvetliť, prečo zmeny navrhujú a bolo očividné, že svoje vlastné návrhy vidia na zasadaní prvýkrát. Našťastie, vďaka tlaku verejnosti a kultúrnej obce tieto zmeny štatútu nakoniec neprešli a fond o nich bude rokovať až v januári,“ priblížila Jaurová stredajšie rokovanie Rady FPU. Ako dodala, práve na mimoriadnom rokovaní parlamentného výboru sa ich chcú pýtať, prečo tieto zmeny navrhujú, a tiež to, ako chcú sfunkčniť tento veľmi dôležitý fond.