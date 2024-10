Ako neohroziť pacientov „jednodňoviek“? Jeden z najväčších poskytovateľov zdravotnej starostlivosti má riešenie

Všeobecná zdravotná poisťovňa ohlásila nedávno proces optimalizácie, ktorá má mať z následok lepšie a efektívnejšie narábanie s financiami. Jedným z prvých krokov je plán nepredĺžiť zmluvy s poskytovateľmi jednodňovej zdravotnej starostlivosti.

Podľa Slovenskej asociácie jednodňovej chirurgie sa približne desiatke tisíc poistencom štátnej poisťovne môže predĺžiť termín plánovanej operácie a niektoré môžu byť aj zrušené. Štátna poisťovňa svoje kroky obhajuje kontrolou, ktorá ukázala, že v niektorých prípadoch dochádzalo k súbehom úväzkov lekárov na viacerých miestach súčasne. Druhým faktorom bolo aj to, že isté zariadenia si účtovali vysoké doplatky za zdravotnú starostlivosť, hoci v prípade následných zdravotných komplikácií boli pacienti odosielaní na urgentné príjmy do nemocníc.

Jedným z významných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti je aj skupina AGEL SK. „Jednodňová zdravotná starostlivosť v sieti Agel je súčasťou komplexnej zdravotnej starostlivosti, ktorú poskytujeme v našich nemocniciach,“ uviedla MUDr. Beata Havelková, MPH, MBA, LL.M., riaditeľka úseku zdravotných poisťovní a klientskych služieb AGEL SK.

Ako ďalej uviedla na ich pracoviskách dlhodobo evidujú zvýšený záujem zo strany pacientov. „Vzhľadom na to, že sme sieť pracovísk, máme možnosť naše kapacity manažovať tak, aby sme vyhoveli aj prípadnému zvýšenému náporu,“ doplnila Beata Havelková. Dôležitým momentom podľa Havelkovej je to, že medzi samostatnými pracoviskami jednodňovej zdravotnej služby (JZS) a pracoviskami JZS v nemocniciach nie je pre pacienta z pohľadu samotného priebehu poskytovania služby žiadny rozdiel. Teda ani v nemocnici nejde o hospitalizáciu, ale stále ide o ambulantný výkon. Vzhľadom k tomu sa táto zmena siete zdravotníckych zariadení AGEL SK nedotkne. Pacienti by tak nemali pocítiť žiadny diskomfort.

Podľa hovorkyne môže byť totiž pre pacienta výhodnejšie ak je JZS zriadené priamo v nemocnici. Jednak má pacient k dispozícii širšie technické vybavenie, širšiu škálu zdravotníkov, čo môže byť prínosné pri prípadných komplikáciách. „Zároveň, z hľadiska efektívnosti je tiež výhodnejšie využiť techniku a zdravotníkov, ktorí sú súčasťou nemocnice na širšie spektrum výkonov,“ doplnila Havelková. Ako uzavrela, týmto spôsobom sa aj znižuje cena výkonu a pacienti nie sú nútení významne doplácať.

