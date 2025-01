Ak ste sa zatiaľ v kine nebáli, teraz to príde. Vlčí muž naháňa hrôzu v dome i mimo neho

V kinách opäť zavládne des a hrôza. Milovníci hororov sa môžu tešiť na príbeh, ktorý vás zavedie do tajomného lesa, v ktorom sa dejú záhadné veci. O to väčší strach nastúpi, keď sa začne meniť aj ten, kto mal byť ochrancom trojčlennej sanfranciskej rodiny. Už 23. januára prichádza do kín Vlčí muž.

Čo ak sa niekto, koho milujete, zmení na niekoho iného?

Blake (Christopher Abbott) je obyčajný muž zo San Francisca, ktorý sa spolu so svojou ambicióznou manželkou Charlotte (Julia Garner) a ich malou dcérou Ginger (Matilda Firth) snaží prežiť v džungli veľkomesta. Keď sa Blake dozvie, že jeho nezvestný otec bol vyhlásený za mŕtveho a zdedil po ňom rodný dom, rozhodne sa vydať s rodinou na výlet do hlbokých oregonských lesov, aby si pozrel svoje dedičstvo. Že to nebol najšťastnejší nápad, zisti v momente, keď ich na samom konci cesty, pár metrov od domu, napadne nezvyčajné zviera. Charlotte a dievčatko vyviaznu bez zranení, ale Blake také šťastie nemá a zo stretnutia si odnesie krvavé zranenie. Rodine sa podarí dostať do domu a zabarikádovať sa v ňom, ale dráma sa zďaleka nekončí. Neznáma príšera sa naďalej potuluje okolo domu a hľadá cestu dovnútra. Blake sa začne správať zvláštne a mení sa aj fyzicky. Charlotte a jej dcéra budú čoskoro čeliť desivej dileme – číha väčšie nebezpečenstvo vonku alebo vo vnútri?

Horor Vlčí muž pochádza od režiséra Leigha Whannella (Neviditeľní), ktorý sa spolupodieľal aj na scenári, a zakladateľa Blumhouse, producenta Jasona Bluma (Čierny telefón).

Pozrite si trailer tu:

Staroveké príbehy o vlkolakoch alebo vlčích ľuďoch sú staré takmer ako ľudstvo samo a vychádzajú z prastarých povestí, ktoré boli zaznamenané už v roku 2100 pred Kristom. Príbehy o lykantropii – premene človeka na vlka – sa tak zakorenili v európskom folklóre, že v 16. a 17. storočí inšpirovali procesy s vlkolakmi v Európe. Tieto zanikli približne v rovnakom čase, ako sa začali známe americké salemské procesy s čarodejnicami. Vlkolaci sa neskôr objavili v románe Brama Stokera Dracula z roku 1897 a v jeho poviedke Draculov hosť.

Vlkolak vo filme

Prvý krát sa vlkolak objavil v roku 1935 vo filme Vlkolak z Londýna. V nasledujúcich desaťročiach prešla táto postava takmer všetkými filmovými žánrami, od zlovestného teroru (Kvílenie vlkolakov z roku 1981) cez horor na telo (Americký vlkolak v Londýne z roku 1981) až po komédiu (Školák vlkolak z roku 1985) a od romantického hrdinu (Vlk s Jackom Nicholsonom v hlavnej úlohe z roku 1994) po týraný sexsymbol pre tínedžerov (Twilight z roku 2008 a následná franšíza).

Foto: CinemArt

Vlkolakom sa stane aj divák

„Tieto klasické príšery pretrvali z nejakého dôvodu,“ povedal Whannell. „Sú príliš fascinujúce, strašidelné a tajomné, aby sa to dalo odignorovať.“ A napriek tomu, keď ho Blumhouse oslovili, aby vytvoril Vlčieho muža pre nové generácie, jeho prvá odpoveď bola jasným nie. Potom o tom však premýšľal a pochopil, že by to predsa len mohol uchopiť trochu inak. V horore ponúka netradičný prístup, kedy divák nie je iba svedkom premeny, ale prežíva ju priamo s hlavným hrdinom, díva sa na svet jeho očami, vníma jeho vnímaním.

Foto: CinemArt

Nakrúcanie na Novom Zélande

Hoci sa film odohráva v Oregone, reálne nakrúcanie prebehlo na Novom Zélande, kde tvorcovia našli ideálne podmienky a rovnako dychberúcu prírodu. Whennell, hoci pôvodom Austrálčan, sa na ostrov pri filmovačke dostal prvýkrát počas svojho života. A hoci bolo prostredie ideálne, predsa len tvorcovia niečo nenašli. Vhodný dom, ktorý by pôsobil ako klasický americký. Hoci prešli niekoľko novozélandských fariem, ani len podobný ich predstave nenašli. Našli však farmu, na ktorej dom i stodolu obklopenú nádherným borovicovým lesom postavili.

Nenechajte si ujsť horor, ktorý vás vtiahne do deja aj takými spôsobmi, ktoré vôbec nečakáte.

Horor Vlčí muž prináša do slovenských kín distribučná spoločnosť CinemArt SK už 23. januára 2025.

Informačný servis