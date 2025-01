Aj druhé El Clásico sezóny pre seba uchmatli hráči Barcelony. Flick: Niečo neuveriteľné - FOTO, VIDEO

Aj druhé tohtosezónne El Clásico malo jednoznačného víťaza a opäť sa ním stali futbalisti FC Barcelona.

Po októbrovom ligovom triumfe 4:0 na pôde úhlavného rivala Realu Madrid vyhrali Katalánci aj finále španielskeho Superpohára, v saudskoarabskej Džidde zvíťazili 5:2. Pod trénerom Hansim Flickom získali „blaugranas“ prvú trofej.

Skóre súboja síce otvorila už po piatich minútach hviezda „bieleho baletu“ Kylian Mbappé, no dominantný súper odpovedal piatimi presnými zásahmi.

Po necelej hodine hry síce putoval predčasne „pod sprchy“ brankár Wojciech Szczesny, no Real potom už len skorigoval zásluhou Rodryga.

Druhý triumf v sezóne nad rivalom

Za barcelonský tím sa dvakrát do listiny strelcov zapísal Raphinha, po jednom presnom zásahu pridali Lamine Yamal, Robert Lewandowski a Alejandro Balde.

„Myslím si, že dnešok je dobrý deň, pretože sme už druhýkrát v tejto sezóne zdolali jeden z najlepších tímov na svete Real Madrid, čo je neuveriteľné,“ vyhlásil po záverečnom hvizde tréner Flick.

„Získali sme trofej a sme veľmi šťastní. V tom súboji to bol pozitívny pohľad na náš tím,“ doplnil nemecký kouč.

Rozhodla zlá obrana

Jeho náprotivok Carlo Ancelotti označil za príčinu hladkej prehry zlú defenzívu.

„Nebránili sme dobre a to nás stálo zápas. Súper našiel cestu, ako jednoducho strieľať góly. Sme smutní rovnako ako naši fanúšikovia. Je to sklamanie, nebudeme sa za to skrývať. Musíme sa však pozerať dopredu, s tým už nič nespravíme,“ zhodnotil dlhoročný kormidelník Realu.

Je to už pätnásty národný Superpohár pre FC Barcelona, čím sa v štatistike odpútal od svojho úhlavného rivala, ktorý ho získal štrnásťkrát.

Bilancia v El Clásicu

Dovedna šlo už o 302. duel El Clásica a v 127 prípadoch sa z triumfe tešili hráči FC Barcelona, Real Madrid má na svojom konte 111 víťazstiev a 64-krát sa taký zápas skončil nerozhodne.

Takých súťažných duelov sa konalo zatiaľ 259 a „biely balet“ z nich dosiahol 105 triumfov, celkovo 52-krát sa víťaz nenašiel a „blaugranas“ si pripísali 102 víťazstiev.

Zaujímavosťou nedele bolo, že víťaznú trofej za tím prevzal dlhodobo zranený brankár Marc-André ter Stegen. Zdravotnú indispozíciu v oblasti kolena si privodil ešte v septembri 2024 a v tomto ročníku už do hry nezasiahne.