Prekonal ho aj Valjent. Pozrite sa, čo pochytal Greif proti Realu Madrid - VIDEO

Hráči španielskeho klubu RCD Mallorca vo štvrtkovom semifinále národného superpohára vyše hodiny držali na dištanc mužstvo Realu Madrid, ale nakoniec sa do finále prebojoval „biely balet“.

Defenzíva Baleárčanov dirigovaná slovenským brankárom Dominikom Greifom a stopérom Martinom Valjentom odolávala tlaku favorita až do 63. minúty, keď skóroval Angličan Jude Bellingham. Hlavne Greif bol azda najlepším hráčom svojho tímu. Zneškodnil viacero príležitostí Realu a „zuby si na ňom vylámal“ najmä hviezdny Francúz Kylian Mbappé. Nakoniec v závere duelu ešte dvakrát inkasoval, keď ho najprv vlastencom prekonal Valjent a potom aj Brazílčan Rodrygo.

Strelecká forma Bellinghama

„Vždy je ťažké proti nim hrať, ale boli sme pripravení. Ide nám to dobre a chceme túto trofej,“ povedal Rodrygo, ktorý vo štvrtok oslávil 24. narodeniny. Po triumfe 3:0 pochválil spoluhráča Bellinghama, ktorý strelil svoj ôsmy gól v ostatných desiatich zápasoch za Real. „Na začiatku sezóny mal problémy skórovať, ale vždy má hlavu hore, každý deň trénuje, aby sa zlepšoval, a výsledok sa dostavuje.“

Hoci Vinícius Júnior a Mbappé neboli počas stretnutia až takí výrazní a viac bolo vidieť Bellinghama s Rodrygom, mali prsty v otváracom zásahu na 1:0. „Naši štyria útočníci sú veľmi nebezpeční. To je úplne evidentné. Každý vidí, akú majú kvalitu. Keď to vpredu rozbalia, môže sa stať čokoľvek,“ poznamenal tréner Realu Carlo Ancelotti.

Strkanice na záver

V závere došlo medzi oboma tímami k strkaniciam. Ústrednou postavou bol možno až príliš premotivovaný pravý obranca Pablo Maffeo z Malorky, ktorý sa dostal do konfliktu s madridským Raúlom Asenciom. „Nebolo to potrebné. Nakoniec sa nič nestalo, ale ani jeden tím to nepotreboval,“ dodal Ancelotti, s ktorým sa Maffeo tiež ostro hádal.

Real Madrid sa v nedeľňajšom finále v saudskoarabskej Džidde postaví úhlavnému konkurentovi FC Barcelona, pred ktorým má síce v La Lige 2024/2025 náskok piatich bodov, ale koncom októbra mu na domácej pôde podľahol zahanbujúco 0:4. Real Madrid môže získať tretiu trofej v sezóne po Európskom superpohári a Interkontinentálnom pohári.