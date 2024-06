10 hráčov, ktorých sa oplatí sledovať na ME futbale 2024 v Nemecku (foto)

V piatok 14. februára sa v Nemecku začína cesta 24 tímov za možnou slávou a nesmrteľnosťou, či púť za neúspechom a vyhorením. Zaručene to bude jazda, počas ktorej spoznáme ďalšie príbehy, ktoré si budeme pamätať dlhé roky.

Opäť nebude núdza o pozoruhodné udalosti, výsledky, veľké prekvapenia a individuálne výkony presahujúce rámec očakávaní. Znova sa niektoré hviezdy rozžiaria ešte viac ako sa jagali doteraz a nové hviezdy nám turnaj odkryje. A práve na tie sa pozrieme v nasledujúcich riadkoch.

Posvietime si na hráčov, ktorý môžu na ME vo futbale 2024 v Nemecku napísať nevšedný príbeh.

Florian Wirtz (Nemecko)

Florian Wirtz. Foto: SITA/AP.

Dvadsaťjedenročný ofenzívny stredopoliar má za sebou rozprávkovú sezónu. Na nečakanom ale totálne dominantnom titule v podaní Bayeru Leverkusen má leví podiel.

Bilancia 11 gólov a 11 asistencií v Bundeslige vyznieva mimoriadne pozitívne, no ešte hlasnejšie slová chváli si odchovanec 1.FC Kolín zaslúži sa predvádzanú hru. Na svete je len málo tímov, ktoré by boli dependentné takýmto spôsobom na tak mladom hráčovi akým je Wirtz. Nemci na predchádzajúcich vrcholných podujatiach neuspeli, pritom mali na papieri silnejší tím ako ten aktuálny v rukách trénera Juliana Nagelsmanna.

„Nationalelf“ si uvedomujú, že ďalší lapsus, navyše pred domácimi divákmi, by bol katastrofou. Florian Wirtz má všetky predpoklady na to, aby mužstvo potiahol a žiadnu katastrofu nepripustil.

Dominik Szoboszlai (Maďarsko)

Dominik Szoboszlai. Foto: Tom Weller/dpa via AP.

Maďarsko je pred turnajom pasované do pozície čierneho koňa. V Lige národov sa našim južným susedom podarilo v minulosti dvakrát zdolať Angličanov a stále sa zlepšujúci tím nebral ďalšie skúsenosti demoralizovaným súperov aj na predchádzajúcich dvoch európskych šampionátoch či v kvalifikácii.

Na predchádzajúcom Eure Szoboszlai pre zranenie chýbal, no teraz je pripravený byť lídrom mužstva a naplniť status najväčšej maďarskej hviezdy za posledné desaťročia.

Dvadsaťtriročný rodák z Székesfehérváru absolvoval veľmi presvedčivú prvú sezónu v anglickom Liverpoole. Od toho, aby vstúpil medzi absolútnu svetovú špičku mu chýba krôčik a urobiť ho môže práve v národnom drese na ME.

Riccardo Calafiori (Taliansko)

Riccardo Calafiori. Foto: SITA/AP.

Meno tohto stopéra z Apeninského polostrova dosť možno pred rokom takmer nikto nepoznal. V sezóne 2023/2024 Calafiori zaznamenal prelomovú sezónu v kariére.

Výraznou mierou prispel k rozprávkovému ročníku Bologne, ktorá po dekádach postúpila do Ligy majstrov. Elegantný, precízny a extrémne talentovaný Riman pravdepodobne v lete prestúpi do Juventusu Turín. Je otázne akú veľkú rolu bude v Nemecku zohrávať v plánoch trénera Luciana Spallettiho.

Podľa nás sa však v systéme 3-5-2 v konkurencii Bastoniho, Buongiorna, Gattiho a Manciniho nestratí a šancu dostane. Ak ju využije, môže Taliansko svetu predstaviť nového Alessandra Nestu.

Lamine Yamal (Španielsko)

Lamine Yamal. Foto: SITA/AP.

V predvečer finále ME 2024 bude mladík vychovaný v barcelonskej akadémii La Masia oslavovať 17. narodeniny.

Supertalent s koreňmi v Maroku a Rovníkovej Guiney bol v uplynulej sezóne aj napriek extrémne nízkemu veku jednou z najväčších opôr FC Barcelona. S pribúdajúcim časom je čím ďalej tým viac dôležitý aj pre reprezentáciu Španielska, ktorá podstupuje systematickú generačnú výmenu.

O kvalite prenikov Yamala a jeho schopnosti hrať jeden na jedného sa presvedčili aj tí najlepší obrancovia sveta. Euro 2024 bude výborným turnajom na to, aby hranicu svojich limitov opäť o kúsok posunul dopredu.

Christian Eriksen (Dánsko)

Christian Eriksen. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix via AP.

„Bozk smrti“ na predošlom európskom šampionáte a spôsob akým sa dokázal 32-ročný Dán vrátiť do futbalového kolotoča bude raz sfilmovaný. O tom žiadna. V Nemecku sa pravdepodobne kruh uzavrie a Eriksen sa vráti na miesto činu. To bude samé o sebe jedným z top highlightov skupinovej fázy.

Kmeňový hráč Manchestru United sa však do minulosti príliš vracať nechce a logicky sa viac zameriava na túžbu dosiahnuť tímový úspech. Uplynulé mesiaca ukázali, že jeho forma nie je optimálna, no Eriksena a Dánsko odpisovať nemožné, veď ani pred tromi rokmi s nimi nikto nepočítal a nakoniec sa zastavili až v semifinále.

Kobbie Mainoo (Anglicko)

Kobbie Mainoo. Foto: Martin Rickett/PA via AP.

Sezóna 2023/2024 bola prelomová aj pre 19-ročného anglického stredopoliara, ktorý sa dokázal presadiť vo veľkoklube Manchester United a najmä na jar bol vo viacerých dueloch najlepším hráčom „červených diablov“.

Na viac ako solídnu formu reflektoval aj reprezentačný kormidelník Gareth Southgate, ktorý berie do Nemecka výrazne mladší káder, aký očakávala futbalová verejnosť na ostrovoch. Albion podľa všetkého nastúpi aspoň v prvom zápase na turnaji proti Srbom v rozostavení 4-2-3-1 s dvomi štítovými záložníkmi.

Jedným z nich bude nepochybne Declan Rice a Mainoo nie je bez šance, že sa postaví hneď vedľa neho. Pozícia mladíka, ktorého korene siahajú do africkej krajiny Ghana nie je vôbec zlá, v Nemecku totiž nemá príliš čo stratiť, skôr len získať.

Bart Verbruggen (Holandsko)

Bart Verbruggen. Foto: SITA/AP.

Fanúšikovia „Oranjes“ s nostalgiou spomínajú na fantastického Edwina Van der Sara, ktorý viac ako dekádu plnil rolu neochvejnej reprezentačnej jednotky. Po jeho odchode do dôchodku prišla éra gólmanov, ktorí síce kvalitu mali, ale k výkonnosti Van der Sara sa nepriblížili.

Zoet, Cillessen, Krul, Stekelenburg, Flekken či Vorm šancu dostali, no status hviezdy národného tímu nezískali. Bart Verbruggen má 21 rokov, skúsenosti z anglickej Premier League, v ktorej si v Brightone pre seba uzurpoval post jednotky. Experti predikujú, že o dva-tri roky môže patriť k top piatim brankárom na svete.

Na ME vo futbale 2024 bude holandskou jednotkou a dostane šancu ukázať, že dané očakávania nie sú prehnané.

Georgij Sudakov (Ukrajina)

Georgij Sudakov. Foto: SITA/AP.

Výhodou nášho východného suseda bude v Nemecku náklonnosť domáceho obecenstva, no tréner Sergij Rebrov sa bude spoliehať predovšetkým na silu svojho tímu a vedzte, že tá je mimoriadna.

Súper Slovenska v základnej skupine sa síce kvalifikoval až po dramatických obratoch v oboch dueloch play-off, no s hráčmi ako Mudryk, Dovbyk, Cygaňkov či Malinovskij, musí pomýšľať minimálne na osemfinále. V našich očiach je však nenahraditeľným prvkom v zostave Ukrajiny Georgij Sudakov, tvorivý stredopoliar so Šachtaru Doneck.

Dokonalá kontrola lopty, skvelý dribling a zmysel pre kombináciu, to sú hlavné zbrane 21-ročného futbalistu, ktorý pravdepodobne v Nemecku vzbudí ešte výraznejší záujem európskych veľkoklubov.

Lukáš Haraslín (Slovensko)

Lukáš Haraslín. Foto: SITA/Martin Havran.

Nebyť „Šula“ cesta na tretí európsky šampionát v rade by bol v podaní Slovenska strastiplnejší. Rodák z Bratislavy má za sebou fantastickú sezónu v pražskej Sparte a ešte o level lepšie si počínal v národnom drese. Spomeňte si na jeho elegantné góly do siete Islandu v zápase, v ktorom Slováci potvrdili svoj postup na ME.

V 28 rokoch dozrel a zlepšil sa natoľko, že my mu predpovedáme ešte jednu šancu v jednej z top piatich zahraničných líg. Jeho meno zatiaľ nerezonuje v Európe tak ako to Škriniarove, Lobotkove či Hanckove, ale práve na šampionáte má šancu odprezentovať sa upútať pozornosť tímov ako Real Sociedad, Girona, Neapol či Stuttgart.

Hakan Çalhanoğlu (Turecko)

Hakan Çalhanoğlu. Foto: SITA/AP.

Tridsaťročný rodák z nemeckého Mannheimu patrí aktuálne medzi piatich najlepších stredopoliarov na svete. Formu akú vykazoval v uplynulej sezóne v Interi Miláno bola obdivuhodná. Jeho strely zo stredných a väčších vzdialeností, pasy a prehľad v hre budú nepochybne jednou z najväčších zbraní znovuzrodeného Turecka. To síce v predchádzajúcich rokoch pripravovalo skôr sklamania ako radosť, no je tu nová šanca a ak Calhanoglu nájde spoločnú futbalovú reč s omladeným kádrom plným talentu, nemusí byť postup do štvrťfinále utópiou.