Zomrel gitarista kultovej americkej skupiny The Replacements

Gitarista kultovej americkej skupiny The Replacements Bob „Slim“ Dunlap zomrel vo veku 73 rokov. V roku 2012 utrpel mŕtvicu. Vo vyhlásení po jeho smrti jeho rodina uviedla, že zomrel na komplikácie, ktoré potom nastali. Informuje o tom web The Guardian.

„Bob skonal doma dnes o 12:48 obklopený rodinou,“ konštatuje vyhlásenie jeho rodiny zverejnené v stredu v Minneapolis Star Tribune. „Hrali sme mu jeho CD Live at the Turf Club (Thank You Dancers!) a on nás opustil krátko po tom, ako si vypočul svoju verziu Hillbilly Heaven. Bolo to dojemné,“ uviedla jeho rodina.

Dunlap sa podieľal na posledných dvoch štúdiových albumoch skupiny The Replacements, Don’t Tell a Soul z roku 1989 a All Shook Down z roku 1991. Vydal aj sólové albumy, The New Old Me v roku 1993 a Times Like These v roku 1996.