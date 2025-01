Zo SNG sa rozhodlo odísť viac než sto zamestnancov a žiadajú, aby galériu riadil kompetentný odborník – VIDEO, FOTO

aktualizované 27. januára 17:52

Viac než stovka zamestnancov a zamestnankýň Slovenskej národnej galérie (SNG) odchádza. Na tlačovej besede o tom informovala Klára Hudáková, v úvode tlačovky zdôraznila, že sa koná mimo pôdy SNG a mimo pracovnej doby zamestnanectva galérie.

Prízvukovala tiež, že dôvodom výpovedí nie je odchod bývalej riaditeľky SNG Alexandry Kusej a príchod nového vedenia. „Problém je v tom, že za uplynulých takmer šesť mesiacov sa na poste riaditeľa SNG vystriedali traja ľudia, ktorých kompetencie, záujmy ani skúsenosti nezodpovedajú pozícii štatutára vrcholnej zbierkovej inštitúcie,“ uviedla.

Začal sa kolaps inštitúcie

Za problematické označila aj to, že títo dočasne poverení štatutári, vrátane súčasného riaditeľa Jaroslava Niňaja, nechápu poslanie SNG, predpisy, pravidlá a zákony, ktoré sa na ňu vzťahujú, ani uchovávanie kultúrneho dedičstva.

Hudáková ďalej tvrdila, že medzinárodné i domáce spolupráce SNG sa zredukovali, galéria podľa jej slov prišla aj o finančnú podporu od partnerov.

Niňajovu komunikáciu označila za autoritatívnu, jeho príkazy za nelogické, podľa Hudákovej s nimi nekomunikuje o bežnom chode galérie. Kritizovala i nečinnosť ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nom. SNS) a riaditeľa sekcie kultúrneho dedičstva a štátneho jazyka Petra Lukáča. Lukáča tiež označila za „tieňového riaditeľa SNG“, tvrdila, že vykonáva rozhodnutia o galérii.

„Naše výpovede nevnímame len ako vyjadrenie občianskeho postoja, ale aj upozornenie na to, že kolaps inštitúcie začal, a my sa na tom odmietame podieľať,“ uviedla. Hudáková tiež zdôraznila, že galéria dosiaľ fungovala vďaka radovým zamestnancom, no už nie sú ochotní pracovať v takomto prostredí.

Nefungujú ani bežné procesy

Nespokojní zamestnanci kritizovali aj to, že už tretí riaditeľ rieši zmenu organizačnej štruktúry, ktorá zrušila viacero pracovných pozícií a zamestnancov dostala do právnej neistoty.

Kritiku smerovali aj na nefunkčnosť bežných administratívnych procesov, hovorili o porušovaní Zákonníka práce či chýbajúcej kvalifikácii povereného riaditeľa Niňaja. Ohrozené sú podľa nich aj viaceré medzinárodné výskumné a vzdelávacie projekty.

Zamestnanci, ktorí podali výpovede by mali skončiť k 1. aprílu tohto roka. Ako upozornila Zuzana Dzurdzíková, odchod zamestnancov verejnosť pocíti na obmedzení digitálnych služieb, vzdelávacích a sprievodných programov, i znížení počtu výstav.

Môžu pribudnúť ďalšie výpovede

Absentovať bude napríklad výstava Červené zlato. Zázrak zo Španej doliny, ohrozené sú podľa nich i ďalšie medzinárodné spolupráce, a tiež vzdelávací projekt Máš umelecké črevo? Vystríhala aj pred obmedzením vzdelávacích programov pre deti a mládež, ale aj pre seniorov a znevýhodnené skupiny, keďže drvivá väčšina oddelenia galerijnej pedagogiky odchádza.

Zdôraznila, že obmedzenia sa týkajú aj vysunutých pracovísk galérie. Dzurdzíkova dodala, že skončiť by malo aj kníhkupectvo Ex Libris, vystríhala pred obmedzením umenovednej knižnice.

Vzhľadom na situáciu očakávajú zamestnanci, že výpovede ešte pribudnú. Apelujú na to, aby sa na čelo galérie postavil kompetentný odborník, ktorý rozumie jej fungovaniu. Naplnenie takejto požiadavky by podľa nich mohlo zavážiť pri zvažovaní o tom, či zmenia názor na podanie výpovedí.

Kolaps galérie vraj nehrozí

„Ministerstvo kultúry SR plne rešpektuje právo zamestnancov SNG na vyjadrenie názoru aj podniknutie pracovnoprávnych krokov. Zároveň však týchto zamestnancov vyzývame, aby ešte zvážili svoje rozhodnutie dať výpoveď,“ uviedla v reakcii pre agentúru SITA riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Bačinská.

Verejnosť tiež ubezpečila, že aj v prípade, ak by nastali personálne zmeny v SNG, bude zaistená stabilita a chod inštitúcie. Podľa jej slov žiadny kolaps galérie, ktorý spomenuli zamestnanci, nehrozí.