Známy Ukrajinec z Premier League mal v tele zakázanú látku. Za koho hráva a čo sa stalo?

Ukrajinský futbalový stredopoliar Mychajlo Mudryk z anglického klubu FC Chelsea mal v tele zakázanú látku. Ako potvrdilo vedenie Londýnčanov, predstavitelia anglickej Futbalovej asociácie (FA) kontaktovali futbalistu v súvislosti s „nepriaznivým zistením“ pri rutinnom teste moču.

Ukrajinský reprezentant vyhlásil, že „nikdy vedome“ nebral zakázané látky. Klub aj hráč uviedli, že vždy podporovali program FA na testovanie futbalistov. Zástupcovia FA sa zatiaľ k prípadu nevyjadrili.

Zástupcovia londýnskej organizácie tiež poznamenali, že pracujú na stanovení príčiny takého výsledku testu. Neinformovali však o detailoch. Tie pridal samotný futbalista.

„Bolo oznámené, že vzorka, ktorú som poskytol FA, obsahuje zakázanú látku. Je to úplný šok, pretože som nikdy vedome nepoužil žiadne zakázané látky ani neporušil žiadne pravidlá a úzko spolupracujem so svojím tímom na vyšetrovaní, ako sa to mohlo stať. Viem, že som neurobil nič zlé a zostáva nádej, že čoskoro budem späť na ihrisku. Teraz nemôžem viac povedať kvôli dôvernosti procesu, ale poviem to hneď, ako budem môcť,“ napísal Ukrajinec na sociálnych sieťach.

Zatiaľ naposledy hral Mudryk za FC Chelsea ešte koncom novembra, odvtedy podľa kouča Enza Marescu nútene pauzuje pre chorobu.

Ukrajinec nastúpi za svoju vlasť aj na tohtoročných majstrovstvách Európy a hral aj proti Slovensku.