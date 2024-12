Superpočítač Opty odkryl šance tímov na titul v Premier League. Kto ja najväčším vyzývateľom Liverpoolu? - FOTO

Šanca Manchestru City na obhajobu majstrovského titulu v anglickej futbalovej Premier League je aktuálne doslova zanedbateľná.

Vyplýva to z najnovšej analýzy prestížnej štatistickej platformy Opta, ktorá pracuje so širokou škálou futbalových dát a pri svojich rozboroch využíva aj umelú inteligenciu (AI, pozn.).

Zverenci španielskeho kouča Pepa Guardiolu majú po nedeľňajšej (15. 12.) prehre v manchesterskom derby s United (1:2) iba 1,9 % šancu na zisk titulu.

Jasným favoritom na triumf v Premier League je FC Liverpool, ktorému superpočítač Opty prisúdil až 82% šancu na celkové víťazstvo.

Klub z Anfield Road je aktuálnym lídrom tabuľky, a to aj napriek tomu, že v ostatných dvoch ligových vystúpeniach iba remizoval, zatiaľ naposledy v sobotu doma s Fulhamom (2:2).

Tím vedený holandským stratégom Arnem Slotom však bodoval naplno v jedenástich z pätnástich duelov. Po 16. kole majú „The Reds“ dvojbodový náskok pred priebežne druhou londýnskou Chelsea a o jeden odohraný zápas menej.

