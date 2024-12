Zlomenina predlaktia a vykĺbené prsty. Šampiónka z OH po hrôzostrašnej nehode skončila v nemocnici - VIDEO

Zlomenina predlaktia a vykĺbené prsty, k tomu niekoľko zranených divákov. Taká je krátka bilancia hrôzostrašnej nehody na pretekoch Ligy majstrov v dráhovej cyklistike na velodróme v Londýne.

Hlavnými aktérkami incidentu zo súťaže žien v keirine boli domáca reprezentantka Katy Marchantová a Nemka Alessa-Catriona Pröpsterová. Ich nehoda napokon spôsobila predčasný koniec podujatia. Upozornil na to web insidethegames.biz.

Dvojica po vzájomnej kolízii vo vysokej rýchlosti preletela ponad ochranné sklo až do hľadiska. Videozáznam ukazuje, že Pröpsterová akoby vytlačila Marchantovú až do hornej časti dráhy.

Je dokonca možné, že bicykle oboch športovkýň sa do seba zakliesnili. Nasledoval „let“ ponad bariéru z tvrdeného skla, ktorú na danom ovále len nedávno zvýšili na 1,4 metra.

Olympic champion Katy Marchant was involved in a horrific crash which caused the Track Champions League Day 5 on Saturday to be cancelled. Marchant was taken to hospital after suffering a fractured forearm when she smashed off the track and into the crowd at London’s Lee Valley… pic.twitter.com/jaNiZLNh7y

— Phillip Martindale (@phillipm61) December 8, 2024