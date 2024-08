Záver ženskej Tour de France 2024 priniesol nevídanú drámu a historicky najtesnejšie víťazstvo

Drámu až do úplného záveru priniesla tohtoročná Tour de France cyklistiek, ktorá vyvrcholila počas víkendu ikonickým stúpaním na Alpe d’Huez.

Pred záverečnou ôsmou etapou, ktorá merala 149,9 kilometra a viedla Le Grand-Bornand na Alpe d’Huez, bola na čele celkového hodnotenia Poľka Katarzyna Niewiadoma s náskokom 27 sekúnd pred Holanďankou Puck Pieterseovou, tretia bola Francúzka Cédrine Kerbaolová (+37 sekúnd) a až ôsma s mankom 1:15 minúty figurovala v poradí ďalšia holandská pretekárka Demi Volleringová.

Najnižší rozdiel v histórii

V nedeľu dominovala práve Volleringová o štyri sekundy pred krajankou Paulienou Rooijakkersovou, pričom Niewiadoma na stúpaní bojovala, aby neprišla o náskok z predchádzajúcich etáp.

A s vypätím všetkých síl sa jej to aj podarilo, no bolo to poriadne tesné. V súčte totiž dosiahla iba o štyri sekundy lepší čas ako jej priama konkurentka, ktorá na francúzskych cestách obhajovala celkové prvenstvo z vlaňajška.

„Je to také šialené, táto Tour bola ako bláznivá horská dráha. Zažila som zlé chvíle. Nenávidela som každý moment posledného stúpania, ale keď som počula, že som vyhrala Tour de France, nemohla som tomu uveriť,“ poznamenala v cieli šťastná Poľka.

Rozdiel štyroch sekúnd medzi prvým a druhým miestom celkového poradia je najnižší v celej histórii Tour, medzi mužmi aj ženami.

Bicykel nad hlavou

Po prejazde cieľom si poľská cyklistka ľahla na zem a úplne vyčerpaná čakala na potvrdenie výsledkov.

Keď sa dozvedela o svojom celkovom víťazstve, vstala a triumfálne zdvihla nad hlavu svoj bicykel. Vyzerala pritom ohromená veľkosťou jej úspechu.

Spomenutá Volleringová vedela, že ak chce obhájiť vlaňajší titul, musí sa v nedeľu odpútať od Niewiadomej. Aj sa jej to podarilo a s krajankou Rooijakkersovou boli v úniku.

Volleringová v závere našla silu aj na to, aby ušla Rooijakkersovej a pripísala si etapový triumf. Nastali však chvíle neistoty a čakania na poľskú súperku. Tá napokon prešla cieľom o sekúnd neskôr a stačilo jej to na celkový triumf.

Trpké druhé miesto

„Práve teraz sa cítim naozaj zatrpknutá, pretože som prehrala len o štyri sekundy. Je naozaj bolestivé vedieť, že som dnes neurobila dosť,“ uviedla Holanďanka, ktorá do posledného okamihu bojovala o celkový triumf napriek pádu v štvrtkovej 5. etape.

Niewiadoma aj Volleringová boli nedávno súčasťou pretekov žien na OH 2024 v Paríži. Poľka finišovala ôsma, Holanďanka na 34. pozícii.

Rooijakkersová tiež patrila do okruhu favoritiek, no napokon sa musela uspokojiť s konečnou 3. priečkou o šesť sekúnd za Volleringovou.