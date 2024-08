Jenčušová bola dlho na čele cyklistických pretekov. Eiffelovka je pridaná hodnota týchto hier, vraví Slovenka

Slovenská cyklistka Nora Jenčušová bola dlhý čas jednou z ústredných postáv nedeľňajších pretekov žien s hromadným štartom na olympijských hrách v Paríži. Napokon však v cieli zostala sklamaná, ako to v konečnom dôsledku dopadlo.

Ako prvej sa jej podarilo dostať do úniku a dlhé kilometre bola na čele, napokon však prišiel do cieľa až na 71. priečke s mankom viac ako 11. minút na víťaznú Američanku Kristen Faulknerovú.

Výsledok neodzrkadľuje momentálnu výkonnosť

„Je mi ľúto, že výsledok neodzrkadľuje moju momentálnu výkonnosť a to, ako sa mi dobre išlo. Otázne je, čo by bolo, keby som nebola v úniku, boli tam pády alebo niečo. To človek nikdy nevie, ale viem, že som mala na iné umiestnenie, čo sa týka výkonu,“ začala svoje hodnotenie 22-ročná Spišiačka.

„Jazdiť na čele v olympijských pretekoch je pocit, ktorý sa nedá len tak zažiť. Bolo tu veľa ľudí a všetci povzbudzovali. Neviem, ako je to na Tour, ja som bola na Gire aj Vuelte a nikdy tam na žiadnej etape nebolo toľko ľudí. Snažila som sa aj vnímať atmosféru a zajazdiť dobrý výsledok,“ prezradila. Pôvodne sa príliš nechcela hrnúť do úniku.

„Nejaké baby to skúšali predo mnou. Videla som, že sa to spomalilo, tak som nastúpila a bolo mi to potom ľúto. Hneď som vedela, že to nie je dobré, keď som videla, že idem sama. Nečakal som, že po mne nik nepôjde. Nechcela som však zvesiť nohy a povedala som si, že teda pôjdem sama, keď ma pustili. Bola som rada, že ma potom dostihli ďalšie ´baby´. Videla som, že niektoré toho mali dosť. Snažili sme sa pravidelne striedať, ale aj šetriť sily na okruhy. Keď sa na vás rúti pelotón so všetkými profesionálkami, tak veľa síl už neušetríte. Evidentne však nestačilo ani 5 a pol minúty, pretože favoritky boli v pelotóne a ´docvakli´ nás v tej najhoršej chvíli. ,“ komentovala členka tímu BePink. Pelotón unikajúce pretekárky „pohltil“ pred prvým z troch stúpaní k Bazilike Sacré Coeur.

Varovanie od trénera

„Pred kopcom ma tréner varoval, pretože prejsť sme si ho neboli, že je to také nepríjemné, keď je cesta široká, zlomí sa to a príde ‚stena‘. Priemer kopca mal byť 5 či 6 percent, ale v najstrmejšej pasáži to bolo viac. Útok sme nečakali, pretože sme tam mali už dosť… Ak by sme šli všetky naraz, tak nás možno dobehnú neskôr, ale také sú preteky,“ poznamenala Jenčušová.

Mladá Slovenka vyzdvihla atmosféru pozdĺž trate. „Na hlavnom stúpaní na kockách človek nepočul vlastné myšlienky. Naozaj to tam hučalo, to som ešte v živote nezažila. Atmosféra bola výborná. Pretekára to vie ´vyhecovať´, ale keď je niekto unavený ako ja dnes, tak sa len snaží vyšplhať tie kocky. Ale isto to človeka nabije,“ uviedla.

Výnimočná olympiáda pri Eiffelovej veži

Nora Jenčušová v Paríži bojovala zo všetkých síl a vydala zo seba maximum. „Verím, že ľudia videli, že ženská cyklistika na Slovensku má budúcnosť, len jej treba veriť,“ hovorila v cieli. Odmenou za tvrdú drinu jej bol príchod do cieľa pri Eiffelovej veži.

„Eiffelovka je pridaná hodnota týchto hier. Už na štarte to bol silný moment. Je to výnimočná olympiáda,“ vyznala sa z pocitov Slovenka. S víťazkou pretekov žien Američankou Faulknerovou má Slovenka priamu skúsenosť z aktuálnej sezóny.

„Na istej belgickej jednorázovke som bola v úniku a keď som mala náskok dve či tri minúty, tak nastúpila z pelotónu. Doletela ma a ja som sa snažila ísť s ňou, no mala som vtedy toho už dosť. Ona vyhrala tie preteky. Mňa jej triumf neprekvapil, aj keď veľa ľudí ju nepovažovalo za favoritku. Ona ako keby mala v sebe motor, na bicykli sa ani nepohne a ide,“ dodala Jenčušová.