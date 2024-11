Záujem o Svetové zimné univerzitné hry malo cez 150 hokejistov, na úvodný kemp sa dostala necelá tretina z nich

Dovedna 44 hráčov sa v úvode aktuálneho týždňa uchádzalo o miestenku v slovenskom univerzitnom hokejovom výbere pre januárové Svetové zimné univerzitné hry v Taliansku.

Záujem byť súčasťou tímu prejavilo viac ako 150 hráčov. Boli medzi nimi hokejisti z domácej seniorskej extraligy aj hráči zo zámoria z univerzitných súťaží.

Tréner z dvadsiatky

Na dvojdňový tréningový kemp v Leviciach dostala pozvánku necelá tretina z nich. Slovákov na turnaji v Turíne povedie ako hlavný tréner Ivan Feneš, stane sa tak iba pár dní po skončení majstrovstiev sveta hráčov do 20 rokov v Kanade.

„Snažili sme sa vyskladať v prvom rade kvalitný realizačný tím. Ako hlavný tréner pocestuje Ivan Feneš, pomáhať bude Marek Janík, ktorý pracuje v pozícii asistenta na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrice a vyzná sa v univerzitnom hokeji,“ uviedol generálny manažér mládežníckych reprezentácií Roman Sýkora, ktorý sa podieľal aj na výbere mien na výcvikový tábor.

Náročné skladanie tímu

V Leviciach sa pripravovali dovedna dva 22-členné tímy zložené z dvoch brankárov a 20 korčuliarov. Z dvojdňového kempu vzíde predbežný zoznam, ktorý následne doplnia o ďalšie mená zo zámoria alebo domácej extraligy.

„Snažili sme sa vybrať to najskúsenejšie a najlepšie vzhľadom na to, ako chalanom vyšiel vstup do sezóny. Určite budú mať prednosť hráči z extraligy. Nevolali sme ich na výcvikový tábor do Levíc. Je zrejmé, že kvalitu majú, no v súčasnosti nevieme, či ich kluby uvoľnia na univerziádu. Je to v riešení. Nevolali sme ani hráčov zo zámoria. Vieme, že zopár kvalitných hokejistov, ktorí môžu štartovať na univerziáde, tam máme, budeme radi, ak budú môcť prísť. Chalani, ktorí prišli do Levíc, by si to mali rozdať o miestenky vo vzájomných súbojoch v pondelok večer a v utorok ráno,“ pokračoval Sýkora.

Neúprosné termíny

Zložiť káder pre Svetové zimné univerzitné hry v Turíne nebude jednoduché, pretože už do 1. decembra musí slovenská strana zverejniť širší menoslov, s ktorým počíta na univerziádny turnaj. Potom bude mať iba pár dní na jeho ďalšiu redukciu do finálnej podoby.

„Termíny sú neúprosné, no verím, že sa nám podarí vyskladať dobré mužstvo so skúseným realizačným tímom. Od 11. do 20. januára následne zabojujeme v Turíne o čo najlepšie umiestnenie,“ dodal Roman Sýkora.

Súpermi slovenského výberu v Taliansku budú postupne výbery Japonska, Ukrajiny, USA a Poľska, nasledovať bude vyraďovacia časť.