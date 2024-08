Zamestnávatelia môžu žiadať o príspevok na nových zamestnancov a ich mentora

Zamestnávatelia môžu na úradoch práce žiadať o finančný príspevok na mzdu nových zamestnancov a tiež na mentora, ktorý zaučí nových pracovníkov.

Projekt Finančné stimuly pre zamestnanosť je určený najmä pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a mladých ľudí do 30 rokov, ktorí sú bez práce a neštudujú.

Pomocná ruka

„Opäť odštartoval ďalší významný nástroj, vďaka ktorému pomôžeme znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie, aby sa uplatnili na trhu práce. Rovnako tak podávame pomocnú ruku zamestnávateľom, ktorí sa rozhodnú týchto ľudí zamestnať,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.

Dĺžka doby poskytovania príspevku na mzdu a príspevok na mentoring sú rozdelené do troch kategórií. Výška príspevku závisí od doby podporovania. V prípade dlhodobo nezamestnaných osôb a tých, ktorí majú nižšie ako stredné odborné vzdelanie, je doba podporovania 12 mesiacov, príspevok na mentoring je poskytovaný štyri mesiace a doba udržania pracovného miesta je stanovená na ďalších šesť mesiacov.

Pri osobách so zdravotným postihnutím je príspevok na ich mzdu zamestnávateľovi poskytovaný deväť mesiacov, štyri mesiace je podporované mentorovanie a povinnosť udržať pracovné miesto päť mesiacov. Pri uchádzačoch o zamestnanie, ktorí majú nad 50 rokov je príspevok na ich mzdu zamestnávateľovi poskytovaný deväť mesiacov, dva mesiace je podporované mentorovanie a povinnosť udržať pracovné miesto päť mesiacov.

Spoločná podmienka

Pri ostatných znevýhodnených uchádzačoch o zamestnanie a mladých uchádzačoch o zamestnanie je doba podporovania tri mesiace, z toho dva mesiace aj príspevok na mentora a udržanie pracovného miesta je stanovené na dva mesiace.

Spoločnou podmienkou pre všetkých zamestnávateľov je prijatie do pracovného pomeru v rozsahu najmenej 20 hodín týždenne na dobu neurčitú.

„Príspevok je nastavený tak, aby bol zamestnávateľ podporovaný počas celej doby, no zároveň aj aby si postupne nastavil svoje vlastné finančné krytie pracovného miesta,“ doplnil generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Ormandy. Ide o príspevok od 10 do 40 percent celkovej ceny práce, čo predstavuje pre aktuálny rok sumu maximálne od približne 188 do 753 eur.

Ďalšie formy podpory

Výška príspevku na mentora je rovnaká po celý čas v roku 2024, a to v sume maximálne 282,54 eura (15 % z celkovej ceny práce). Zodpovedá pracovnému pomeru podporeného zamestnanca dohodnutému na ustanovený týždenný pracovný čas.

Ak je pracovný pomer podporeného zamestnanca dohodnutý na kratší pracovný čas, výška finančného príspevku pre mentora sa pomerne kráti. Program tiež plánuje v budúcnosti zaviesť ďalšie formy podpory, ako finančné príspevky na prispôsobenie pracovísk pre osoby so zdravotným postihnutím a ich udržanie v zamestnaní na otvorenom trhu práce.