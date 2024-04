Nitra dokončila spanilú jazdu cez play-off Tipos extraligy a získala svoj druhý titul slovenského šampióna (foto)

aktualizované 24. apríla 21:50

V najkratšom možnom čase ukončili hráči Nitry finálovú sériu hokejovej extraligy mužov. Zverenci trénera Antonína Stavjaňu vo finále zdolali HK Spišská Nová Ves 4:0 na zápasy a získali druhý titul v histórii.

Ten premiérový si vybojovali v sezóne 2015/2016. Nitrania sezónu ukončili v stredu v domácom prostredí triumfom 2:1 po predĺžení, ktorý zariadil Miloša Bubela.

Štyrikrát zažili sklamanie

Pre hokejistov Nitry to bolo už šieste finále, no až štyrikrát (2014, 2017, 2019 a 2022) zo série o titul odchádzala ako zdolaný tím.

Ziskom majstrovského titulu nezískali hokejisti Nitry právo štartu v Lige majstrov 2024/2025, keďže vedenie súťaže minimálne nateraz vyradilo Slovensko spomedzi účastníkov.

V aktuálnom súťažnom ročníku sa hráči Nitry prebojovali do vyraďovacej časti z 8. priečky tabuľky. Museli tak hrať kvalifikáciu o postup do štvrťfinále v ktorej prešli cez hokejistov Trenčína (3:2 na zápasy).

Vo štvrťfinále vyradili víťaza základnej časti HK Poprad 4:2 na zápasy, v semifinále potrebovali na postup cez druhý tím dlhodobej časti HK Dukla Ingema Michalovce tiež šesť duelov. Na ceste za titulom tak v play-off odohrali spolu 21 stretnutí.

Nitra ani raz neprehrávala

Vo finále najprv dvakrát uspeli na ľade Spišiakov, ktorí boli po základnej časti tretí. Zvládli potom aj dve stretnutia pred vlastnými fanúšikmi a na titul využili hneď prvú príležitosť a získali Pohár Vladimíra Dzurillu.

Vo finále strelil Nitrania dovedna 15 gólov a inkasovali ich iba 6. Za najužitočnejšieho hráča play-off vyhlásili Samuela Bučeka, ktorý sa stal najlepším strelcom aj najproduktívnejším hráčom celej extraligovej sezóny. Zaujímavosťou finálovej série je, že majstrovská Nitra počas nej ani raz neprehrávala.

V stredajšom štvrtom finále, záverečnom v tomto ročníku, padol prvý gól až v 56. minúte a dosiahol ho Samuel Buček.

Keď sa už zdalo, že to bude jediný gól duelu, len 62 sekúnd pred treťou sirénou vyrovnal za hostí Todd Burgess. Stretnutie dospelo do predĺženia, v ktorom už po dvoch minútach rozhodol Miloš Bubela.

„Bola to trochu zvláštna sezóna. Právom sme boli podceňovaní, lebo základná časť bola rozkolísaná. Ale naučili sme sa hrať play-off, zomkli sme sa a zvládli to. Vpred nás tlačili ľudia a to nám dosť pomohlo,“ povedal kouč šampióna Antonín Stavjaňa v televíznom rozhovore JOJ Šport.

Spišiaci dosiahli najväčší úspech

Spišiaci vo finále bojovali o premiérový titul v histórii klubu. Napriek tomu, že v záverečnej sérii sezóny neuspeli, ziskom extraligového striebra dosiahli najväčší úspech v histórii klubu, keďže vo finále predtým nikdy neboli.

„Gratulujem Nitre, zvládla to parádne, my sme si hovorili, že nemáme čo stratiť a tie nám vychádzali, no boli sme o gól horší. Musím pochváliť hráčov, že aj keď sme prehrali 0:4 a mali tam menšie výpadky, klobúk dole pred nimi,“ zhodnotil v prenose JOJ Šport kouč zdolaného finalistu Vlastimil Wojnar.

Na Slovensku sa v ére samostatnosti uskutočnilo už 31 súťažných ročníkov hokejovej extraligy. Okrem deviatich titulov pre Košice a Slovan Bratislava a troch pre Zvolen sa trikrát tešili z celkového prvenstva aj Trenčania a Banskobystričania, druhý titul teraz získala Nitra a jeden ich má na svojom konte Žilina.