Začína sa sezóna Svetového pohára v biatlone, vracia sa Bátovská Fialková (video+foto)

Už v sobotu sa aj so slovenským zastúpením začne seriál Svetového pohára v biatlone. Svetovú elitu v tomto športovom odvetví bude až do 8. decembra hostiť fínske Kontiolahti. Počas víkendu sú na programe štafety, nasledujúci týždeň bude patriť individuálnym súťažiam.

Do slovenskej reprezentácie sa po materských povinnostiach vracia Paulína Bátovská Fialková, okrem toho sú súčasťou ženského tímu aj Ema Kapustová aj sestry Mária a Zuzana Remeňové.

V družstve zatiaľ nie je Anastasia Kuzminovú, ktorá dala prednosť Poháru IBU. Do Kontiolahti z mužov SR vycestovali Jakub Borguľa, Tomáš Sklenárik, Damián Cesnek a Matej Badáň.

„Mám za sebou veľmi vydarenú letnú prípravu, ktorá bola zavŕšená titulom majsterky sveta v letnom biatlone. Nečakala som takýto rýchly a úspešný návrat po materskej dovolenke. Trošku ma trápili jesenné choroby, ale už je všetko v poriadku a nastúpim do zimnej sezóny v plnej sile. Testovacie výsledky sú na najvyššej možnej úrovni, takže sa už teším na súboje vo Svetovom pohári a takisto na konkurentky, rada sa s nimi porovnám.

Teší ma, že zatiaľ aj dobre strieľam. Mám chuť do pretekania a pevne verím, že sa dostanem do pôvodnej výkonnosti, teda širšej svetovej špičky a odtiaľ je už ľahšia pozícia vystreliť do prvej desiatky či na pódium. Chcela by som tam stáť, ale to chce každý,“ uviedla Bátovská Fialková na tlačovej konferencii Slovenského zväzu biatlonu (SZB) pred odletom do Fínska.

Nadviazala na predchádzajúcu spoluprácu

Pri návrate opäť spolupracuje s trénerom Martinom Bajčičákom.

„Teším sa, že je opäť pri mne. Medzi nami bola vždy dobrá chémia, ide to s ním výborne. Nadviazali sme na to, čo predtým. Zaviedol nejaké nové tréningové prvky, ale nie sú to diametrálne odlišné tréningy. Vrátili sme sa do objemu, ktorý som robila predtým,“ prezradila 32-ročná rodáčka z Brezna.

Premiérová sezóna medzi seniormi

V minulosti sa už v SP predstavila aj 21-ročná Ema Kapustová, ale teraz ju čaká prvá kompletná seniorská sezóna.

„Odštartovala som dobre prípravu, ale v jej polovici prišli zdravotné problémy, ktoré mi to skomplikovali. Spravila som všetko, aby som bola na zimu pripravená. Pocity sú celkom dobré. Teším sa na prvú ozajstnú seniorskú sezónu, v ktorej by som chcela bodovať vo Svetovom pohári. Urobím všetko pre to, aby sa to podarilo. Som rada, že sa vrátila Paula, lebo konkurencia vždy ťahá športovca dopredu. Ja som súťaživý typ, takže tento fakt vnímam ako hnací motor,“ poznamenala.

Legenda začína v Pohári IBU

Vo Svetovom pohári v súťažiach jednotlivcov môžu štartovať tri slovenské ženy a dvaja slovenskí muži.

„Máme za sebou kvalitnú prípravu. Prebehla podľa plánu a myslím si, že pretekári sú dobre pripravení na sezónu. Nominácia na Kontiolahti odzrkadľuje výkonnosť. V prípade Nasti Kuzminovej sa jej tím rozhodol pre štart v Pohári IBU. Ak tam dobre Nasťa zabehne, bude v nominácii na ďalšie kolá SP,“ informoval prezident SZB Peter Vozár.

Do slovenského družstva pribudne aj 21-ročný Artur Ischakov, mladý Rus popri vysokoškolskom štúdiu v Banskej Bystrici získal občianstvo a vo štvrtok na pretekoch Pohára IBU vo švédskom Idre Fjäll 42. miestom v rýchlostných pretekoch mužov splnil podmienky na štart v SP.

„Artur sa tri roky pripravoval pod vedením slovenských trénerov. Pevne verím, že môže byť silným pilierom tímu, možno na úrovni, kde je dnes Jakub Borguľa,“ pokračoval Vozár.

Cieľ zvýšiť kvótu na ZOH

SZB má pred sezónou 2024/2025 isté ciele. „Chceme zvýšiť kvóty na olympiádu pre individuálne preteky, u žien z troch na štyri a u mužov z dvoch na troch. Sústrediť sa budeme na single štafety. Ženská štafeta by mala byť na olympiáde v roku 2026 a pokúsime sa o zázrak nominovať sa aj s mužskou štafetou. Chceme byť svetlým príkladom, aby sme mali na najbližšej olympiáde minimálne šesť športovcov, ideálne osem,“ dodal Vozár.